Valéry Ntendie: Lorsqu'une structure commence à produire de l'argent,tout le monde devient regardant

Selon lui, la condition du propriétaire du bar a relativement évolué grâce à ses propositions. Radié du Syndicat national des exploitants des débits de boissons dont il a été coordonnateur national pendant quelques années, il évalue le chemin parcouru par la Synedebocam, mouvement analogue qu’il a créé il y a un peu plus d’un an et qui se pose désormais comme le principal syndicat du secteur.

En août 2020, vous avez mis sur pied, la Synergie nationale des exploitants des débits de boissons (Synedebocam). Quels sont les objectifs visés par cdt autre mouvement ?

La Synergie nationale des exploitants des débits de boissons est une association qui a pour but la défense des intérêts de ses membres. Dans le cadre de nos activités, nous accompagnons, à travers le Centre de gestion agréé (Cga) que nous avons été autorisés à créer par arrêté du ministre des Finances en décembre 2020, nos membres qui sont en réalité des promoteurs de Petites et moyennes entreprises (Pme) et Très petites entreprises (Tpe) dans le secteur des débits de boissons, dans l’élaboration du plan comptable et la gestion de leur fiscalité.

À quel bilan pouvez-vous prétendre aujourd'hui, un peu plus d’un an après le lancement des activités de la Synedebocam ?

Dans le segment de la fiscalité, nous avons 1500 adhérents au Cga. De plus en plus, les acteurs du secteur nous font confiance. Pour le moment, nous sommes installés dans le Centre, le Littoral, l’Ouest et le Sud-Ouest. Nous avons des structures sœurs qui existent depuis cinq ans, mais qui n’ont pas fait le même chemin que nous. Certaines ont moins de 200 adhérents.

Vous étiez, jusqu’en 2020, coordonnateur national du Syndicat national des exploitants des débits de boissons (Synedeboc). Qu’est-ce qui n'a pas marché, pour que naisse la Sinedebocam ?

Le Synedeboc a été créé en 2006, et le mandat du tout premier bureau exécutif était de quatre ans. Il était dit, depuis la création, qu’il y aurait renouvellement du bureau en 2010. J’étais membre de ce bureau, mais pas de manière formelle puisque le président du Synedeboc est mon frère aîné. On s’était dit que quatre ans après, en fonction des adhésions, on procéderait à un élargissement du bureau. Sauf que, quand arrive 2010 et qu’on attire l’attention du bureau dirigeant sur les engagements de 2006, personne ne nous écoute plus. Nous sommes restés dans le statu quo jusqu’en 2020, c’est-à-dire, presque 10 ans dans l’illégalité. On est d’autant plus dans l’illégalité que, dès 2010, le bureau s’était décomposé avec le départ du vice-président, du secrétaire général, etc. Entretemps, le président Roger Tapa est allé faire une formation d’avocat à l’étranger et a intégré le barreau en 2013. Il ne peut donc plus nous représenter en qualité de président l’association : la fonction d’avocat est incompatible avec toute autre fonction lucrative. Il avait fait de moi coordonnateur national du syndicat parce qu’il voulait quelqu’un qui était proche de lui pour garder le contrôle sur le mouvement. J’ai géré pendant tout ce temps le Synedeboc malgré le mécontentement des autres membres qui estimaient qu’il y avait eu un transfert de pouvoir de gré à gré. Quand il est rentré de sa formation, nous avons trouvé qu’il était temps d’élargir le bureau et me donner un poste qui soit statutaire. Au moment où se déclenche la crise, nous avons déjà les retombées du travail que nous effectuons depuis 2006, c’est-à-dire que les sociétés brassicoles ont commencé à nous accompagner, et nous avons des partenariats avec des structures telles que les sociétés de gestion collective du droit d’auteurs. Or, vous savez que dès qu’une structure commence à avoir de l’argent, tout le monde commence à être regardant. En 2020, lorsque nous avons l’information de ce que le président participe à des rencontres de manière individuelle avec des partenaires mais au nom du syndicat, nous décidons contre sa volonté, sept représentants régionaux sur les 10, de nous réunir contre sa volonté ici à Yaoundé et décidons d’écrire aux différentes sociétés brassicoles et à l’administration pour leur dire que Me Tapa ne peut plus agir au nom du Synedeboc.

C’est alors qu’il décide de prendre, en toute illégalité, des actes nous radiant du syndicat. Dans le détail, sont concerné les représentants de l’Ouest, du Littoral et moi-même. Il ira d’ailleurs jusqu’à dire que le titre de coordonnateur national n’est pas statutaire. Or, de 2011 à 2013, j’ai agi et signé en cette qualité en jouissant de ce qu’on appelle en droit la théorie des droits acquis. J’ai, par exemple, recouvré le droit d’auteurs. Au bout de toutes ces querelles, j’ai fait l’objet de sept procédures dans différents tribunaux entre Yaoundé et Mbalmayo pour usurpation de titre et faux en écriture privée. C’est comme ça que je décide, à la suite d’un conseil familial, une autre organisation. J’agis en tant que leader de la Synedebocam sans risque d’être à chaque fois contrarié. Nous accompagnons nos membres sans soupçons de corruption. Je pense que l’initiative de partir du Synedeboc pour créer la Synedebocam a été une bonne solution au vu des adhésions que nous avons enregistrées en seulement un an.

Où en êtes-vous avec les procédures au niveau de la justice ?

La vérité finit toujours par triompher. J’ai gagné toutes mes procédures parce qu’on ne pouvait pas estimer que j’ai fait le faux en écriture uniquement à partir du moment où l’on a lancé les procédures contre moi, alors que des années avant, j’ai pris des engagements qui ont profité à l’ensemble du mouvement. Il est inadmissible qu’aujourd’hui l’on découvre subitement que les actes que je posais étaient illégaux.

Pourquoi n'êtes-vous pas encore présents dans les 10 régions du Cameroun ?

J’ai dit que nous sommes dans trois régions dans le segment Cga, avec 1500 adhérents. Je voudrais préciser que c’est moi qui, en tant que coordonnateur national du Synedeboc, ai procédé à l’installation de tous les démembrements du syndicat. Donc, au lendemain de la création de la Synedebocam, tous ceux qui avaient été installés par moi m’ont fait allégeance en tant que leader du nouveau mouvement.

On peut donc dire que vous chassez sur le terrain du Synedeboc. Jusqu’où êtes-vous prêt à aller ?

Le Synedeboc est mort de sa propre mort. Chaque syndiqué préfère s’affilier à un mouvement qui peut mieux porter ses intérêts au-devant. Si les gens se rendent compte que vous plongez dans l’égocentrisme, que vous défendez l’intérêt personnel, ils vont vous fuir ! Nous sommes dans un secteur où l’on ne triche pas. Les gens me jugent de par mon activité. Les gens savent que je me définis en tant que barman, je n’ai pas une activité autre que le bar, contrairement à certains concurrents. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les informations que je vous communique sont vérifiables auprès des sociétés partenaires. A la vérité, la Synedebocam n’a plus aucun concurrent. Même du temps où j’étais au Synedeboc, toutes les réformes qui allaient dans le sens de l’amélioration des conditions des exploitants des débits de boissons étaient mes propositions en tant qu’acteur de la profession. Mais, comme c’est Roger Tapa qui était devant, c’est à lui qu’est à chaque fois revenue la gloire. Aujourd’hui que le Synedeboc sombre, les gens sont en train de voir clairement que c’était projets.

L’ancien président régional du Synedeboc pour le Littoral, radié lui aussi, a créé son mouvement. Quels sont vos rapports ?

Il a créé le Syndicat national des débits de boissons et bars du Cameroun (Syndebarcam). Nous n’avons aucun problème. D’ailleurs, nous sommes permanemment en contact puisque c’est moi qui l’ai formé au Synedeboc.

Au-delà de l’agrément du Minfi vous autorisant à créer un Cga, est-ce que vous êtes reconnus par les administrations, à l’instar de la Direction générale des impôts et vos principaux partenaires que sont les sociétés brassicoles ?

Nous sommes reconnus par tous les partenaires. Tout récemment il y a eu un projet de réforme des précomptes des distributeurs à la Direction générale des impôts. Le Synedeboc était représenté par Me Tapa, le Syndebarcam par Hervé Nana et la Synedebocam par moi. Sauf qu’avec les sociétés brassicoles, les rapports sont un peu tendus. Elles se refusent à améliorer davantage nos conditions de vie. La Sabc, par exemple, a augmenté le prix d’achat de la bouteille vide de bière, de 150 à 200 Fcfa. Les conséquences c’est que, autour de la bouteille, elles ont créé un marché informel : des personnes se déguisent désormais en consommateurs pour soutirer des bouteilles qu’elles vont revendre au marché noir à 150 Fcfa. La bouteille a pris de l’importance. A chaque fois désormais, nous sollicitons le fournisseur pour le rachat de ces bouteilles. Nous tournons désormais en rond. Lorsque nous faisons une simulation sur le gap qu’il y a eu concurremment à l’augmentation du prix de la bouteille, dans chaque bar, quoique vous fassiez, vous allez perdre les bouteilles de trois manières : soit elle s’ébrèche en l’ouvrant pour le client parce là-dessus on ne marque même pas ma date de péremption ; soit un client par inadvertance renverse la bouteille, ce qui exclut qu’il puisse la payer puisque c’est un produit excitant qui peut lui avoir fait perdre la tête ; soit alors elle est volée.