FRANCE :: La Diaspora Panafricaine apporte son soutien à M. Joseph DION NGUTTE,Premier Ministre du Cameroun

Chers compatriotes camerounais, L’heure est grave ! Le Cameroun va très mal et est en danger de guerre civile si jamais nous ne nous engageons pas dans l'urgence pour mettre fin à cette destruction lente orchestrée par certains vendeurs d’illusion, par les oiseaux de mauvais augure. Cette situation nourrit le pire des risques : une poignée de sécessionnistes, qui fait planer la menace d’un danger majeur et immédiat pour notre pays.

Ce mardi 05 octobre 2021 à Bamenda au Nord-Ouest, le Cameroun a vécu dans l’horreur, avec l’attaque contre la personne de Monsieur Joseph DION NGUTE, Premier Ministre du Cameroun par les pyromanes terroristes alors qu’il s’adressait aux populations de Matazem.

Nous rappelons que Nord-Ouest et Sud-Ouest, les deux Régions de langue anglaise au Cameroun, subissent la violence des sécessionnistes depuis plusieurs années.

Cette horreur n’est pas seulement une attaque contre la personne de Monsieur Joseph DION NGUTE. Elle représente une attaque brutale que rien ne peut justifier contre l’Etat du Cameroun, contre le Peuple du Cameroun ! C’est un acte ignoble et lâche, c’est une attaque contre la République du Cameroun, contre la démocratie.

Au-delà du Nord-Ouest, c’est notre pays, le Cameroun tout entier qui vient d’être frappé par un acte d’une sauvagerie, d’une violence contre la République.

Aujourd’hui, les femmes et hommes de l’opposition politique qui utilisent la crise anglophone comme fonds de commerce, sans oublier les donneurs d’ordre et les influenceurs doivent se sentir glorifiés par cette brutalité qui nous retient.

Dans cette condition, la dispersion des Camerounais ne peut qu’aggraver les dangers et les menaces.

Nous sommes dans une situation d’extrême risque, et à cette situation exceptionnelle, nous pensons qu’il faut une réponse exceptionnelle, à la hauteur des périls qui menacent notre pays et notre État, le Cameroun.

Jamais, depuis les indépendances, surtout depuis la réunification des deux Etats (Anglophone et francophone), le Cameroun n’a connu une situation aussi décomposée, cette situation pose d’immenses problèmes moraux, d’immenses problèmes pour l’unité du pays.

Le Premier Ministre gère avec beaucoup d'intelligence et de calme une situation extrêmement difficile.

Dans un exercice voulu de transparence, Monsieur Joseph Dion Nguté avait décidé de séjourner dans la région du Nord-Ouest jusqu’au 8 octobre prochain pour détailler les mesures du gouvernement concernant le problème du Nord-Ouest et Sud-Ouest.

Parce qu’il est intelligent et courageux, il est exceptionnel et fidèle, c'est un bon Premier Ministre comme le pays en a rarement eu : dans l'action et visible, qui sait diriger son équipe gouvernementale. Il dit les choses comme elles sont, sans chercher à noyer le poisson dans l'eau. C'est ce qui manquait au pays depuis très longtemps

Nous, Panafricanistes de la Diaspora, pensons qu’on peut résumer de la politique et de la personnalité du Premier Ministre camerounais, Son Excellence Monsieur Joseph DION NGUTE : détermination et optimiste. Il est de plus en plus évident que Son Excellence Monsieur Joseph DION NGUTE au côté du Président de la République, est l’homme de la situation qu’il faut à Notre Pays, qui a une vision et de la poigne. Il est dans la droite lignée des Hommes comme le Roi Rudolf Douala Manga Bell dit TET’EKOMBO ou le Secrétaire général de l’UPC Monsieur UM NYOMBE. Il s’impose déjà de par son courage, son abnégation et son sens aigu de la Nation. Il fait confiance aux gens et favorise le dialogue, pour preuve le GDN en 2019. Nous pensons qu’il apporte de nouvelles méthodes de travail en partant des " réalités du terrain " vécues par les Camerounais. Nous sommes quelques-uns à penser que cette démarche progressiste doit être soutenue et c'est pourquoi nous avons décidé de lui apporter notre soutien.

Son Excellence Monsieur Joseph DION NGUTE Premier Ministre du Cameroun fait preuve d’un sang-froid et d’un dévouement remarquable et ne compte pas ses heures. C'est un homme loyal, droit, qui fait un travail remarquable.

Il est important pour nous, les panafricanistes de la diaspora, d’apporter notre soutien à Monsieur Joseph DION NGUTE, qui fait de son mieux, en avançant pas à pas dans un contexte incertain sans nom, et qui s’assure de communiquer auprès des Camerounais, de manière pragmatique et transparente en toute humilité. Et pourtant il est critiqué par toute une catégorie de partis politiques et surtout de femmes et d’hommes politiques qui, ne cherchent qu’à profiter des moindres erreurs pour faire passer des messages qui nous semblent hors sujet par rapport à cette crise anglophone que le Premier Ministre est en train de gérer dans l’urgence. Parce que vu les circonstances, il est plus que nécessaire de soutenir ceux qui sont en charge de la gestion de la nation que les ennemis de la République.

Merci Mr le Premier Ministre Joseph Dion Nguté pour votre courage politique et votre sens des responsabilités ! vous êtes un Homme d'État !

En temps de guerre, il faut de la discipline et un minimum de solidarité. Partout il y a des choses à améliorer, mais il y a des moments où les chicaya doivent cesser. On peut toujours reprocher tout à tout le monde. Il faut faire front, et non se diviser !

Il faut soutenir le Gouvernement de Mr Joseph Dion Nguté en cette période où les réseaux sociaux rendent le pays ingouvernable. Nous devons les laisser bosser.

Arrêtons de commenter chacune de leur parole ou décision.

Courage au Premier Ministre, Monsieur Joseph Dion Nguté et à son Gouvernement. La tâche est lourde, mais vous êtes toujours à la hauteur de vos responsabilités. Parce qu’il y en a assez des personnes qui prennent en otage la République. Gérer la complexité, est une qualité, c'est plus difficile que de faire des promesses intenables. Soyez à l'écoute mais protégez notre démocratie et notre Cameroun. Merci de continuer à servir la République !

Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, le pays a un excellent Premier Ministre que nous ne devons pas perdre pour trouver un bouc émissaire de cette crise. Le Cameroun a besoin d'un Premier Ministre de cette envergure.

Soutien total à Mr Joseph Dion Nguté, Premier Ministre du Cameroun, car vous nous inspirez surtout la confiance ! Ne lâchez rien, beaucoup de Camerounais vous apprécient et vous soutiennent.

Nous devons abandonner tout naïveté, tout calcul, sans pour autant céder la place à la tentation facile d'amalgames vengeurs et injustes contre tout un peuple de la zone de langue anglaise dont l'immense majorité est pour l’unité du Cameroun et respectueuse de ses lois. Le Cameroun est « UN et INDIVISIBLE », Camerounais de langue française, Camerounais de langue anglophone, nous sommes tous Camerounais, nous partageons tous le même pays, le Cameroun. N'ayons pas peur des ennemis du Cameroun, poursuivons-les et ne les laissons pas propager leur idéologie TRIBALISTE d'un autre temps.

A chaque fois qu'ils dressent les Camerounais les uns contre les autres, les pyromanes terroristes gagnent. Aujourd’hui, il y a la nécessité de faire bloc ensemble autour du Chef de l’Etat et de son Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Joseph DION NGUTE.

Nous recommandons à tous ceux qui légitimement portent les revendications des habitants de la zone de langue anglaise, c’est-à-dire du Nord-Ouest et Sud-Ouest, qu’ils prennent leurs distances physiques et morales, voire politiques avec l’animalité ! Avec les pyromanes terroristes !

Face à cette attaque contre la République, ne pas soutenir le Premier Ministre Monsieur Joseph DION NGUTE, Chef du Gouvernement de la République du Cameroun pour éradiquer ces inhumains, c’est soutenir les criminels !

Paris, le 05 octobre 2021



Patrice EKWE EDIMO SILO

Mouvement Pour un Cameroun Responsable et Solidaire