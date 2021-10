CAMEROUN :: Le groupe Bolloré offre des salles, du matériel et des kits anti covid à l’école Bilingue de Mabanda :: CAMEROON

C’était à l’occasion du Marathon Day, la course solidaire du groupe. cette année du 23 au 30 septembre, elle s’est déroulée dans un format à la fois digital et physique. Les collaborateurs du monde entier se sont rassemblés avec un même objectif : parcourir le plus grand nombre de kilomètres en marchant, courant ou à vélo.

Pour cette 6ème édition, les filiales de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun ont rénové huit salles de classes et six latrines de l’école communale bilingue de Mambanda (Arrondissement de Douala 4e). Elles ont en plus offert du matériel éducatif aux élèves et des kits anti covid-19 aux enseignants au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 30 septembre 2021 dans les locaux de cet établissement à Douala.

Une action citoyenne qui a été saluée à sa juste valeur par Martin NGANGYA, le Directeur de l’école « L’école créée en 1992 se trouvait dans un état vétuste. Grâce à ce don, nos élèves évolueront désormais dans un environnement scolaire approprié. Nous remercions le Groupe Bolloré pour cet élan de cœur »

Cette initiative du groupe Bolloré Cameroun vient apporter une plus value dans la communauté éducative autant qu’elle permettra désormais aux enfants démunis d’accéder à la connaissance. Pour Edouard Hervé MOBY MPAH, Maire du 4ème arrondissement de Douala, « Les jeunes sous-scolarisés représentent près de 50% de la population du quartier Mambanda situé dans une zone marécageuse. En procédant à la rénovation de cette école communale, le Groupe Bolloré permet aux enfants du quartier de fréquenter dans un cadre sécurisé et confortable. Nous adressons notre gratitude et nos profonds remerciements au Groupe Bolloré qui a permis de contribuer à assurer un avenir à nos jeunes ».

Pour Fabrice TURE, Directeur Général Adjoint de Bolloré Transport & Logistics Cameroun : « Cette action solidaire est la concrétisation de la vision de Cyrille Bolloré, le Président Directeur Général de notre Groupe, et la réaffirmation de notre ancrage et notre attachement au Cameroun. Elle symbolise notre humble contribution aux efforts d’encadrement de cette jeunesse pétrie de force et de dynamisme ».

Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, le Marathon Day réunit chaque année au mois de septembre l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde. En 2020 Bolloré Transport & Logistics au Cameroun a rénové l’amphithéâtre 100 de l’Ecole supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de l’université de Douala.

A propos de Bolloré Transport & Logistics Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des

compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. www.bollore-transport-logistics.com