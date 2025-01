RD CONGO :: Guerre à l’Est du Congo : Silence, Pillage et Conflits Expliqués :: CONGO DEMOCRATIC

Le conflit à l’est du Congo, l’un des plus meurtriers au monde, reste largement ignoré malgré son ampleur. Derrière ce silence se cachent des intérêts économiques colossaux liés au pillage des minerais comme le coltan, essentiel pour les technologies de pointe. Des multinationales comme Apple, accusées d’acheter des minerais en provenance du Rwanda – pays sans réserves naturelles –, alimentent indirectement la guerre. Le Rwanda, soutenu par des puissances occidentales et l’Union européenne, est pointé du doigt pour son implication dans le financement du groupe rebelle M23 et l’exploitation illégale des ressources congolaises.

Acteurs et enjeux d’une guerre oubliée

Outre le M23 et le Rwanda, l’Ouganda déploie des troupes en RDC, violant régulièrement la souveraineté congolaise. Un rapport de l’ONU confirme le pillage organisé : 120 tonnes de coltan par mois transitent de Rubaya (Congo) vers le Rwanda via des routes contrôlées par les rebelles. Malgré ces preuves, les sanctions internationales restent timides, contrairement à celles imposées à la Russie.

Tentatives de paix : un échec répété

Depuis 1996, des accords de paix (Accords de Pretoria, de Goma) n’ont pas endigué les violences. Le gouvernement congolais mise sur le renforcement logistique de son armée, tandis que la jeunesse congolaise se mobilise : collectes de vivres pour les soldats, enrôlement volontaire, et vigilance contre les infiltrations. Malgré ces efforts, des villes comme Goma, Bukavu et Butembo sont menacées par l’avancée du M23.

Bilan du président Tshisekedi : lueurs d’espoir et échecs

Si la gratuité de l’enseignement de base et certaines avancées militaires sont saluées, la situation sécuritaire à l’est reste « catastrophique ». La population vit dans la misère, et les partenariats diplomatiques (notamment avec la Belgique) sont perçus comme défaillants.

Rôle de l’ONU et hypocrisie internationale

L’ONU dénonce le pillage et la présence rwandaise en RDC, mais échoue à imposer des sanctions économiques. La Monusco, mission onusienne déployée depuis 20 ans, est critiquée pour son inefficacité. Les Congolais réclament un soutien équitable, similaire à celui accordé à l’Ukraine, et la fin du « deux poids, deux mesures ».

Patrice Lumumba : un héritage trahi ?

Symbole des indépendances africaines, Lumumba incarne un idéal de souveraineté aujourd’hui bafoué. Si des partis politiques se réclament de son héritage, beaucoup les accusent de prioriser l’enrichissement personnel sur l’intérêt national.