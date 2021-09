CAMEROUN :: Syndrome de Stockholm au SED :: CAMEROON

La dernière vidéo réalisée par le Eichmann du régime de Yaoundé, le colonel Bamkoui, et mettant en scène le Pr. Fridolin Nke, est le canon fumant de ce que nous avons toujours vivement dénoncé et condamné à propos de ce régime de la terreur de Paul Biya.

Cette vidéo illustre à quel point ce régime contrôle ses détracteurs un peu comme un ravisseur contraint ses otages. Il les tient avec une frénésie de propagande médiatique et son culte de la personnalité. En attendant, il rabaisse, diffame les gens qui expriment une colère saine envers ce lui en les humiliant publiquement et en exploitant leur vulnérabilité.

Le phénomène psychologique d’une telle relation, où les gens idolâtrent et trouvent des excuses à leurs ravisseurs et bourreaux est connu sous le nom du syndrome de Stockholm. En effet au fil des ans, le terme syndrome de Stockholm a été utilisé pour comprendre la dynamique de la maltraitance des enfants, des violences conjugales et des prostituées proxénètes. Et maintenant, cela correspond à la connexion subie entre Bamkoui et Pr. Nke. Ce type de liens traumatiques se caractérise notamment par la pensée et même la réflexion déformées des otages.

C’est le résultat du fait que les quelques universitaires ouvertement opposés à la sale guerre civile anglophone (qui a déjà fait plus de 12000 morts civils) au Cameroun vivent sous la menace permanente, et peuvent comme sur ces images être arrêtés, séquestrés puis torturés à tout moment par de véritables tontons macoutes placés sous le commandement du colonel meurtrier Joël Émile Mbankoui.

Prière de conserver ces images en vue de les opposer le moment venu devant les instances internationales compétentes, non seulement aux commanditaires hauts placés dans l’appareil d’État du Cameroun mais aussi aux auteurs assumés de ces traitements inhumains, sans oublier de mettre les principaux partenaires extérieurs de cette dictature sanguinaire, dont la France, face à leurs responsabilités évidentes (ils ne pourront pas dire comme au Rwanda qu’ils ne savaient pas).

Parce que c’est aussi la France qui forme et équipe nombre de ces tortionnaires camerounais, notamment ceux du Secrétariat d’État à la Défense (SED) de sinistre réputation (équivalent de la gendarmerie nationale française), d’où a été ainsi séquestré sous une intense torture physique et morale le Professeur NKE.

On pense généralement que de telles relations existent pour améliorer la capacité des otages à faire face à la captivité et augmenter leurs chances de survie. Et la réalité de ce syndrome de Stockholm exaspère ceux d’entre nous qui regardent de l’extérieur. Nous nous demandons comment un tel comportement peut être toléré. Nous mettons en garde ceux d’entre nous de l’autre côté de ne pas voir les otages du régime camerounais comme éprouvant une forme de masochisme, de complicité car acculés à de profondes carences intellectuels ou de distorsion de la personnalité.

C’est profondément injuste et méchant. Parce qu’ils sont d’abord des VICTIMES.

Au contraire, si nous le voyons à travers le prisme de la psychologie des otages, nous pourrons peut-être être plus efficaces pour unir notre pays après l’expiration de l’horloge biologique du régime de Biya malgré son culte de l’immortalité obscène.

Tout ça doit s’arrêter!!!

Le Commité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org