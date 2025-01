CAMEROUN :: Crise sécuritaire au Septentrion : Boko Haram et enlèvements plongent la région dans le chaos :: CAMEROON

La crise sécuritaire dans le Septentrion du Cameroun atteint un niveau alarmant. Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025, des terroristes présumés de Boko Haram ont lancé une attaque dévastatrice dans le village de Djibril, situé dans l’arrondissement de Mayo Moskota. Cet assaut s’ajoute à une série d’attaques récentes, dont des enlèvements et des braquages, qui plongent les populations locales dans la peur et le désarroi.

Une attaque d’une violence inouïe

L’attaque de Djibril a été marquée par une violence extrême : des habitants massacrés, du bétail volé et des denrées alimentaires récemment récoltées emportées. Bien que le bilan exact reste à établir, les pertes humaines et matérielles sont considérables. Cette attaque survient peu après une autre attaque contre des voyageurs sur la Route nationale N01, près de Waza, confirmant une escalade de la violence dans la région.

La recrudescence des activités criminelles

La situation sécuritaire, déjà préoccupante en raison des attaques répétées de Boko Haram, s’aggrave avec la montée en puissance des coupeurs de route, des braquages à domicile et des enlèvements avec demande de rançon. Récemment, un pasteur de l’Union des Églises Évangéliques du Cameroun (UEEC) a été enlevé à Touboro, rejoignant une longue liste de victimes, dont des enseignants dans la Bénoué et le Faro. Ces actes plongent les familles dans la désolation et les populations rurales dans l’incertitude.

Des conséquences dramatiques

Les conséquences de cette crise sont multiples :

- Économiques : Les villages, pourtant zones agricoles cruciales, se vident de leurs habitants.

- Sociales : Les villes voient une explosion démographique, exacerbant la pauvreté et le chômage des jeunes.

- Politiques : Le climat est tendu, avec des personnalités politiques impopulaires recourant à la répression pour étouffer les contestations.

Le MRC exige des actions concrètes

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), dirigé par Maurice Kamto, condamne fermement ces attaques et appelle le gouvernement à agir avec plus de détermination. Le parti demande que des moyens supplémentaires soient mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour protéger efficacement les personnes et les biens.

Un message d’espoir

Malgré l’horreur, le MRC appelle les populations à ne pas perdre espoir. Maurice Kamto réaffirme sa conviction qu’un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun où la sécurité et la justice prévaudront.

La crise sécuritaire dans le Septentrion exige une réponse urgente et coordonnée. Les attaques de Boko Haram, les enlèvements et les braquages ne peuvent plus être ignorés. Il est temps pour le gouvernement et la communauté internationale d’agir pour protéger les populations et rétablir la paix dans cette région stratégique.