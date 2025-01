CAMEROUN :: Paul Biya et le Grand-Nord : une campagne difficile en perspective selon Guibai Gatama :: CAMEROON

Dans une analyse récente partagée par Guibai Gatama, la question de la candidature de Paul Biya aux prochaines élections et son impact dans le Grand-Nord a été soulevée. Selon Gatama, si Biya se présente à sa succession, il devra faire face à une campagne complexe dans les régions septentrionales, où la confiance des populations envers le président semble s’effriter. Décryptage.

Paul Biya et le Grand-Nord : un électorat en mutation

Guibai Gatama souligne que les populations du Grand-Nord ont perdu patience et confiance envers Paul Biya. Les « barons » locaux, autrefois fidèles, critiquent de plus en plus ouvertement son bilan. Cependant, Gatama insiste sur un point : le défi pour Biya ne réside pas uniquement dans son bilan, mais dans la qualité de son challenger.

La nécessité d’une candidature nordiste sérieuse

Pour Gatama, seule une candidature nordiste sérieuse pourrait menacer Paul Biya dans le Grand-Nord. Il explique que l’électorat de cette région est fortement communautaire. Si les électeurs abandonnent Biya, ils se tourneront probablement vers un candidat issu de leur communauté plutôt que vers une figure extérieure.

Le débat sur Maurice Kamto et la confiance politique

L’ami de Guibai Gatama, militant du MRC, défend l’idée que Maurice Kamto, leader du parti, pourrait représenter une alternative crédible. Cependant, Gatama rappelle que dans le contexte politique camerounais, la confiance prime souvent sur les programmes politiques. Selon lui, les électeurs du Grand-Nord chercheront avant tout un leader en qui ils ont confiance, qu’il soit nordiste ou non.

L’analyse de Guibai Gatama met en lumière les défis que Paul Biya pourrait rencontrer dans le Grand-Nord s’il se présente à sa succession. La perte de confiance des populations locales et l’émergence potentielle d’une candidature nordiste sérieuse pourraient dynamiser la campagne et compliquer le scrutin. Affaire à suivre.