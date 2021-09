CAMEROUN :: Djino art contest : Cynthia Boulou remporte la première édition :: CAMEROON

La jeune artiste a s’est adjugée le premier prix de cette édition du Djino art contest

La salle des fêtes de l’Arena de Bonamoussadi s’est vêtue de ses habits des grands jours ce samedi 18 septembre à l’occasion de la finale nationale du Djino art contest.

Après deux mois de compétition, c’est la jeune Cynthia boulou qui s’impose comme la vainqueure de cette première édition du Djino Art contest. Et empoche le chèque d’un million cinq cent mille offert par l’organisation de ce concept.

Pour Yves Djoko le responsable produit de la SABC ,« c’est un plaisir pour la SABC d’organiser une aussi belle compétition , avec de belle rencontre et une émulation saine de talents et c’est une joie de montrer que l’art et la la culture méritent un témoignage ».

Il faut dire que Cynthia Boulou est une jeune artiste autodidacte qui a proposé une toile représentant une femme qui porte sur sa tête tous les maux que la maladie a coronavirus a apporté dans le quotidien de ses semblables. Elle dira à ce propos que : « je suis très émue au vu du calibre des autres participants. Je remercie les brasseries du Cameroun pour cette initiative qui va sûrement faire sortir plusieurs artistes de leurs chambres ».

Florian Ndondel se classe deuxième et remporte la somme de 700.000f cfa tandis que la troisième place est occupée par Rinel Ndjeunga qui empoche 300.000 fcfa alors que le autres finalistes s’en sortent chacun avec une prime de 100.000 fcfa.

Yves Djoko reprecisera qu’a l’issue de cette finale la lauréate Cynthia Boulou aura un programme de visibilité afin de mettre en lumière ses œuvres en les exposant dans les galeries les plus vues.