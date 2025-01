CAMEROUN :: Edith Kah Walla : Scepticisme sur les inscriptions électorales et refus de dialogue avec Paul Biya :: CAMEROON

Edith Kah Walla, leader du Cameroon People’s Party (CPP), a récemment exprimé son scepticisme concernant le processus d’inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Pour elle, ce processus est entaché d’irrégularités et ne garantit pas la transparence nécessaire pour des élections libres et équitables. Dans un contexte politique tendu, elle a également réaffirmé son refus catégorique de toute discussion avec le président Paul Biya, qu’elle qualifie de dictateur.

« On ne discute pas avec un dictateur », a-t-elle déclaré, martelant sa position ferme contre un régime qu’elle juge autoritaire. Cette déclaration intervient dans un climat politique où les opposants dénoncent régulièrement les pratiques du gouvernement, notamment en ce qui concerne la gestion des élections et les libertés démocratiques.

Edith Kah Walla, figure emblématique de l’opposition camerounaise, ne mâche pas ses mots. Elle estime que les inscriptions sur les listes électorales sont manipulées pour favoriser le parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Selon elle, cette situation mine la crédibilité du processus électoral et prive les citoyens de leur droit à choisir librement leurs dirigeants.

Le CPP, sous sa direction, continue de militer pour une réforme profonde du système électoral. Kah Walla insiste sur la nécessité d’une commission électorale indépendante et d’un processus transparent pour rétablir la confiance des citoyens. Elle appelle également à une mobilisation massive de la société civile et des partis d’opposition pour exiger des élections justes.

En refusant tout dialogue avec Paul Biya, Edith Kah Walla envoie un message clair : elle ne reconnaît pas la légitimité du président actuel. Pour elle, un dialogue n’est possible qu’avec un gouvernement qui respecte les principes démocratiques et les droits de l’homme. Cette position radicale divise l’opinion publique, mais elle renforce son image de leader intransigeante et déterminée.

Le Cameroun, pays d’Afrique centrale, traverse une période politique complexe. Les défis sont nombreux : instabilité dans les régions anglophones, crise économique, et tensions politiques. Dans ce contexte, les déclarations d’Edith Kah Walla résonnent comme un appel à la résistance et à la mobilisation pour un changement démocratique.

En conclusion, Edith Kah Walla incarne une opposition ferme et déterminée au régime de Paul Biya. Son scepticisme sur les inscriptions sur les listes électorales et son refus de dialogue avec le président actuel soulignent les profondes divisions politiques au Cameroun. Reste à savoir si son message trouvera un écho suffisant pour impulser un réel changement dans le pays.