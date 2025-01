CAMEROUN :: Acharnement Contre Me Alice Nkom : Déclaration du Député Jean Michel Nintcheu :: CAMEROON

Le député Jean Michel Nintcheu s’exprime avec indignation sur l'acharnement orchestré contre Me Alice Nkom, avocate emblématique des droits humains au Cameroun. Âgée de 80 ans et forte de ses 60 années au barreau, Me Nkom est une figure incontestable de la lutte pour les libertés fondamentales. Malgré son engagement pacifique, elle fait face à une série d'accusations jugées absurdes et injustifiées.

En seulement un mois, Me Alice Nkom a été convoquée trois fois par le service central des recherches au Secrétariat d'État à la défense, un acharnement qui rappelle de sombres épisodes de l’histoire politique du Cameroun. Cette stratégie n’est pas sans rappeler les accusations portées en 1990 contre des figures emblématiques comme Me Yondo Black et d’autres leaders politiques.

Aujourd'hui, un observatoire controversé accuse Me Nkom de recevoir des financements étrangers pour des projets visant la prise de pouvoir par la force. Des allégations que le député Nintcheu qualifie de fabrications grossières, visant à intimider cette femme de principes.

Le ministre de l’administration territoriale, M. Atanga Nji, est particulièrement mis en cause par le député, qui le décrit comme un élément aggravant de la crise politique et sociale. Ses déclarations intempestives, notamment dans le cadre de la crise anglophone, seraient un obstacle à la paix et à la cohésion nationale.

Jean Michel Nintcheu appelle le Premier ministre à intervenir d’urgence pour mettre fin à ces pratiques. Selon lui, la non-action équivaudrait à un aveu de faiblesse et à un consentement tacite à ces dérives autoritaires.

Le limogeage du ministre Atanga Nji est présenté comme une priorité pour éviter une escalade dangereuse, particulièrement à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre. Pour le député, maintenir un climat apaisé est essentiel pour garantir la stabilité du pays.