Le conseil ordinaire de l'Assemblée Coutumière et Traditionnelle des Elog Mpo'o s'est tenu ce samedi 28 août 2021 dans l'arrondissement de Nyanon, et le canton bisso'o était la citadelle qui a accueillie les membres du bureau exécutif dans la localité de Bilangué.

Annoncé depuis plusieurs mois, c'est avec une fierté perceptible que les populations ont accueilli le Président du bureau exécutif de l'ACTEM et sa délégation en la personne de sa majesté BAYEME Gabriel, chef supérieur du canton Yasuku et de son vice-président sa majesté Bernard Lissougué Meka du canton Bisso'o. Les points inscrits à l'ordre du jour convergeaient tous à la croissance du peuple Mpo'o; ladite réunion s'est tenue chez le membre du conseil Elog Mpo'o monsieur Paglan René, par ailleurs Maire de la Commune de Nyanon, en présence des autorités administratives, conseillers municipaux, élites et populations ont assisté à cette rencontre.

La construction du supra complexe

qui sortira de terre entre les deux ponts de la Sanaga à Edea est pour l'instant, le projet le plus ambitieux et l'importance de cette gigantesque infrastructure a été rappelée. C'est un complexe qui regroupera tous les clans Mpo'o, chaque canton aura des appartements et un musée dans ce joyau architectural. Après une brillante démonstration de cette infrastructure, les contributions ne se font pas fait attendre.

Séance tenante, plusieurs fils Mpo'o ont déjà commencé à contribuer.

L'appel est lancé du plus petit fils Mpo'o au plus grand, les mécènes et les partenaires sont aussi attendus. Pour adhérer à l'Assemblée Coutumière et Traditionnelle des Elog Mpo'o, il suffit juste d'acquérir une carte d'adhésion qui coûte 500 cfa; ces cartes sont en circulation et peuvent êtres achetées auprès des chefferies des clans Mpo'o; les paliers de contribution pour la construction du complexe Elog Mpo'o vont de 2500 CFA et plus.

En perspective, la prochaine rencontre se tiendra dans les berges de la mer à kribi au mois de novembre 2021. Le festival Mpo'o évoqué se déroulera au mois de décembre et s'annonce avec beaucoup d'enthousiasme, ce sera à Edea au bord de la Sanaga. C'est sur ces mots autour des mets et danses traditionnelles du terroir que le Président de l'ACTEM a déclaré la rencontre close.