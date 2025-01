CAMEROUN :: Jean Robert Wafo:"Les Evêques sont mieux placés que Atanga Nji pour ressentir la douleur du peuple" :: CAMEROON

Il est toujours dangereux de garder dans un gouvernement des prévaricateurs dont les institutions en charge de la protection de la fortune publique notamment la Chambre des comptes a clairement démontré leur implication dans les détournements liés à la gestion des fonds COVID-19, puisqu'il s'agit dans ce cas précis d'un crime contre l'humanité.

Comment comprendre que des personnes accusées de telles vilenies touchant même à la vie humaine soient encore maintenues en fonction?

On peut de ce fait comprendre l'agitation de ces personnes dont l'une d'elles n'avait pas hésité à déclarer urbi et orbi qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun.

On constate avec regret qu'à force de vouloir trouver dans ces agitations stériles une bouée de sauvetage, M. Paul Atanga Nji et les sicaires du régime risquent de mettre ce pays à feu et à sang.

Heureusement que dans cette médiocrité gouvernementale ambiante, le porte-parole du gouvernement M. René Emmanuel Sadi a su trouver des mots de tempérance et de pondération qui, on espère, suffiront à faire taire ces agitateurs et autres rossignols.

Au demeurant il y a lieu de rappeler que les évêques, en tant que Hommes de Dieu, sont mieux placés que M. Atanga Nji pour ressentir la douleur du peuple dont la souffrance va grandissante en cette 42 ème année de magistère de M. Biya.

Vivement que le peuple s'inscrive massivement sur les listes électorales pour prendre son destin en main à la prochaine présidentielle de 2025

Jean Robert WAFO

Secrétaire national à la communication du Front pour le changement du Cameroun (FCC)