Pinon Omgba "Les décisions de justice ne sont pas appliquées au Cameroun" :: CAMEROON

L’analyste sportif réagit au sujet de la sentence du Tas du 12 août dernier, relative au conflit entre la Fecafoot et la Lfpc.

La sentence rendue par le Tribunal arbitral de sports (Tas) le 12 août dernier confirme le retrait des championnats professionnels à la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc). Cette décision de Lausanne tranche-t-elle le conflit entre la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et la Ligue qui n’a que trop duré ?

La sentence du Tas rendue le 12 août confirme effectivement le retrait de l’organisation des compétitions (Elite One et Two, ndlr) à la Lfpc. Ce qui signifie que pour le juge, c’est à bon droit la Fecafoot qui organise ces compétitions. Sauf que l’une des questions qui s’est posée au juge en cours d’instruction a été celle de la qualité à agir comme personne morale. Cet élément a été apporté au débat par la Fecafoot et les présidents de clubs qui prétendent avoir dissout la ligue. Seulement, sur cette question, le juge en questionnant les conditions de convocation et la prise de la résolution, conclue que la ligue n’a pas été dissoute. De ce point de vue, la ligue n’est donc pas dissoute mais n’organise plus le championnat ; ce qui peut changer à tout moment. D’ailleurs le comité exécutif provisoire mis en place par l’Assemblée générale (Ag) de 2009, qui est légitime à la Fecafoot a déjà établi la Ligue en ce qui concerne l’organisation des compétitions.

Si la Ligue n’a pas été dissoute, pourquoi parle-t-on de défunte Lfpc ?

Pour ma part, la ligue n’a jamais été dissoute et j’avais à l’époque expliqué pourquoi. C’est d’ailleurs ce qui fait l’objet de mon débat avec Nkou Mvondo à l’émission « l’arène ». Le juge vient de me donner raison. La Lfpc est donc bel et bien en place. La question des compétitions est réglée par qui de droit dès que l’ordre institutionnel sera retrouvé à la Fecafoot.

Par voie de communiqué rendu public le 12 août (jour de la sentence du Tas, Ndlr), le président de la ligue, le général Pierre Semengue remet au goût du jour la décision du Tas du 15 janvier 2021, annulant l’élection du comité exécutif de la Fecafoot du 12 décembre 2018. Comment analysez-vous les deux décisions du Tas du 15 janvier et du 12 août ?

Le Comité exécutif qui a retiré les compétences à la Ligue en novembre 2020 a vu son élection annulée le 15 janvier 2021, soit deux mois après. Sans ouvrir le débat sur les effets de l’annulation qui est pour moi un débat curieux, je dis simplement que l’annulation apporte un anéantissement de tous les actes posés par ce Comité exécutif de la Fecafoot. Je puisse vous dire que cette annulation produira ses effets ; c’est juste une question de temps.

Le président de la Lfpc indique avoir introduit un appel au tribunal arbitral suisse. Que peut-il y encore espérer quand on sait que les décisions du Tas ne sont contestées que dans des cas d’exceptions ?

La saisine du tribunal arbitral suisse aurait pour objet d’amener le Tas à clarifier sa position sur l’annulation de l’élection de Mbombo Njoya. En effet, le sénateur Albert Mbida qui est le président du Comité exécutif provisoire de la Lfpc, mis en place par l’Ag de 2009 s’est invité au débat en demandant au juge de clôturer la procédure. Le Tas, au lieu de se fonder sur sa sentence du 15 janvier s’est plutôt retourné vers la Fifa pour que celle-ci dise qui est président de la Fecafoot. La Fifa a déclaré que c’est Seidou Mbombo Njoya. Il est donc clair qu’en reconnaissant Seidou qui n’a pas été désigné selon les statuts de la Fifa, le Tas semble dire que son élection n’a pas été annulée alors que le dispositif de la sentence du 15 janvier est sans équivoque. Le tribunal arbitral suisse devra donc dire si le Tas peut annuler l’élection d’un exécutif et continuer à le considérer comme interlocuteur légitime alors même que l’Ag de l’association a désigné d’autres responsables.

Dans la foulée, les présidents des clubs amateurs s’appuient toujours sur la décision du 15 janvier, annulant l’élection du président par intérim de la fédé, Mbombo Njoya, pour requérir l’annulation de l’Ag tenue récemment à Yaoundé et les fixant les dispositions du processus électoral à la Fecafoot, prétextant que cette Ag a été convoquée par des personnes n’ayant pas compétence ?

La prétendue Ag qui se serait tenue le 15 juillet dernier est sans objet dès lors qu’elle n’a pas réuni les membres de l’Ag légitime de la Fecafoot. Plusieurs sentences dont celle du 10 juin le confirment. Donc tout n’est qu’une perte de temps.

Que craindre si le Tas se prononce en faveur des présidents de clubs amateur ?

Les décisions de justice ne sont pas appliquées au Cameroun. C’est ce qui faut retenir de ce conflit. Et ce fait est encouragé par certains décideurs. C’est dommage mais c’est la vérité. Donc quelques soient les sentences, si on refuse d’appliquer, je crois qu’on va tourner en rond en attendant que ceux qui font obstacle à l’exécution des décisions perdent leurs places au gouvernement et que l’Etat se ressaisisse.