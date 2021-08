CAMEROUN :: CROUSTILLANTES REVELATIONS DE LA PLAINTE DU CABINET ATOU CONTRE NGOH NGOH ET CYRUS NGO'O :: CAMEROON

Jusqu'à ce jour, l'opinion publique a, à tort ou à raison, cru que la dénonciation du CABINET CONSEIL ATOU, visait uniquement le directeur général du Port autonome de Douala ( PAD), Cyrus NGO'O. Que non. Une source introduite dans les couloirs du Tribunal criminel spécial ( TCS) à Yaoundé, fait pourtant des révélations dignes d'intérêt, à Camer.be.

Notre confident prend appui sur l'application des dispositions de l'article 135 alinéa 5 de la Loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005, et portant sur le Code de Procédure Pénale du Cameroun. De notre source au sein des arcanes du TCS de Yaoundé, nous apprenons que les personnes dénoncées au Tribunal Criminel Spécial par le Cabinet Conseil ATOU sont : Ferdinand NGOH NGOH, ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République ; - Cyrus NGO’O, directeur général du Port autonome de Douala. Des infractions contenues dans la plainte Les infractions évoquées dans la dénonciation sont : détournement de biens publics en coaction et complicité ; intérêt dans un acte ; blanchiment de capitaux et abus de fonction.

A en croire notre informateur, le CABINET CONSEIL ATOU dans sa dénonciation, prétend que derrière ce que la direction générale du PAD brandit comme modernisation du port, se trouve un système d’endettement crapuleux de l’organisme portuaire qui fait que les banques, au regard des montants vertigineux empruntés, réclament aujourd’hui des garanties. C’est pourquoi NGOH et NGO’O sont prêts à tout pour mettre la main sur l’actif résiduel de l’ex- Office national des ports du Cameroun (ONPC) , au risque de voir les banques fermer les robinets, ce qui serait la fin du film ! Si le port avait emprunté seulement ce dont il avait besoin -encore que c’est la première fois que le port de Douala se retrouve à faire recours aux emprunts - il n’ y aurait eu aucun problème.

Mais le système de surfacturation et de marchés fictifs mis en place par les NGOH-NGO’O a tout fait foirer. Surtout que les montants surfacturés sont intégralement transférés dans des paradis fiscaux au grand mépris de toute la législation, au nom de la présidence de la République dont le nom est abusivement utilisé dans cette affaire, Ferdinand NGOH NGOH selon notre source, ayant abusé de sa fonction aux fins strictement personnelles.

Pourquoi ce contrat est-il signé par le ministre d'État, secrétaire général, Ferdinand NGOH NGOH, au nom de la présidence de la République du Cameroun ?

Cette question jusqu’ici est restée sans réponse, malgré les explications du PAD qui évoque le caractère « spécial » du Marché et les dispositions de l’article 5 du décret n°89/013 du 31 mai 1989 portant réorganisation de la Commission permanente des Marchés de Défense et de Sécurité qui, indiquent que : « Après examen de par la Commission Permanente des Marchés de défense et de sécurité, le Marché est visé par l’autorité bénéficiaire des prestations et signé par le SG/PR » Le premier hic c’est que ce texte, comme son article 1er le précise, vise à recadrer la procédure de passation des marchés effectués par les administrations chargées des problèmes de Défense et de Sécurité dont le Port autonome de Douala ne fait pas partie.

Deuxième hiatus selon notre source, la Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité dont parle l’article 5 du décret évoqué par le PAD, n’a jamais eu connaissance ni du contrat ni de l’un quelconque de ses quatre avenants. En effet, aucun membre de ladite Commission, ni le ministère de la Défense, ni l’Agence de régulation de marchés publics ( Armp) ni la Délégation générale à la Sûreté nationale ( Dgsn), ni le secrétariat d'État à la Défense ( Sed), ni le chef d’État-major des Armées, ni le chef d’État-major particulier du président de la République, n’ont eu connaissance de ce marché, jusqu’à l’éclatement de l’affaire sur les réseaux sociaux. Et puisque la vérité est difficile à dissimuler, croit savoir notre confident, le PAD, sans le savoir, passe aux aveux en évoquant une Commission interne du PAD en lieu et place de la Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité qui n’aura jamais eu connaissance du dossier. Un contrat cheval de Troie ?

A la vérité, notre source affirme que le CABINET CONSEIL ATOU dénonce que les NGOH-NGO’O auraient tout simplement et malicieusement, paralysé toutes les administrations de Défense et de Sécurité du pays, ainsi que celles chargées du contrôle des flux financiers dans le but de faire pénétrer, à titre personnel et privé, sur le territoire camerounais et sans aucun contrôle, tout genre de matériel et d’équipement, y compris du matériel délicat. La Douane, la Police et la Gendarmerie Nationale auraient alors ainsi été mises en touche au Port de Douala.

Pas question d’ouvrir les conteneurs de PORTSEC S.A. « C’EST LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE !", révèle ahuri, notre source qui se dit très étonnée par autant de pouvoir et de privilèges accordés à l'entreprise israélienne. Et de nous apprendre que PORTSEC opère d’ailleurs dans tous les ports et aéroports et de la même façon, sans aucun contrôle douanier, de police ou de gendarmerie dans les aéroports. Au contraire, nous fait-on dire, ce sont des agents de PORTSEC, une entité privée qui, contrôlent les agents de police et de gendarmerie dans nos ports et aéroports BEAC et ANIF lobées ?

A nous fier aux confidences reçues sur l'épineux dossier, les sorties des capitaux vers des paradis fiscaux auraient été effectués au nom de la présidence de la République du Cameroun ! " Il ne faut pas être diplômé de Sciences PO pour savoir que la passerelle d'or qui fait accéder au saint des saints, sans confession", commente notre interlocuteur d'un air tantôt grave, tantôt neutre. Et de poser une question rhétorique : "Qui d’entre nous n’a pas connu le calvaire de la sortie du moindre franc, même lorsqu’il s’agit des études des enfants à l’extérieur ?

Les NGOH-NGO’O ont réussi à faire partir plus plus de 32 milliards francs CFA, à ne s’en tenir qu’à leurs propres dires… où…dans des paradis fiscaux. Il n’y avait que le nom de la présidence de la République du Cameroun, pour que ça fonctionne." Blanchiment de capitaux ? Sur ce volet où visiblement très introduit, mais peut-être partisan ou subjectif à certains égards, notre source convoqué les sulfureux chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et autres qu'il qualifie de magouilles et qui selon lui, auraient permis au clan NGOH NGOH, de se faire une montagne d’argent en cash au Cameroun.

Comment faire sortir les fonds du pays et surtout comment justifier la détention de ces fonds ? A sa question qu'il s'administre lui-même, notre source a la réponse.

Solution trouvée : on va blanchir les fonds à travers des « marchés spéciaux » au nom de la présidence de la République", clame-t-il, comme jouant le rôle de Ferdinand NGOH NGOH et compagnie, dans une intrigue romanesque. Et de renchérir : "C’est pour quoi vous voyez tout le chiffre d’affaire, le montant du contrat dans les paradis fiscaux, sans que le PAD puisse expliquer avec quel argent PORTSEC a donc réalisé les travaux sur le terrain.

Avec quel argent a-t-on payé les ouvriers et toutes les charges de chantier, etc… ? l’argent de la CAN", répond notre source, par une assurance qui nous donne du frisson, non sans se vanter d'avoir une maîtrise très pointue et peu commune du dossier PAD / NGOH NGOH - CYRUS NGO'O.

Tout compte fait, comme pour tout média, nous ne pouvions boudé de nous faire briefer sur le contenu de la plainte initiée en Justice par le CABINET CONSEIL ATOU contre Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et le directeur général du Port autonome de Douala, CYRUS NGO'O.

Tout en convoquant le principe de la présomption d'innocence garantie par la Justice camerounaise, et dont bénéficient tout autant les deux hautes personnalités visées conjointement par la plainte du CABINET CONSEIL ATOU, nous pouvons nous réjouir de pouvoir dire à nos dizaines de milliers de visiteurs journaliers, que, bien évidemment, la plainte ne vise pas que le patron du PAD, mais aussi le principal collaborateur du chef de l'État, en la personne de Ferdinand NGOH NGOH. Pour le reste, il ne reste plus qu'à souhaiter à la Justice, de faire son travail en toute conscience, rationalité et impartialité.