CAMEROUN :: S.E Mamoudou Fadil: «La colonie ivoirienne est prête pour soutenir son équipe...» :: CAMEROON

Can 2021 au Cameroun. S.E Mamoudou Fadil, Consul de Côte d'Ivoire à Douala à Douala se prononce

S.E M. Le Consul vous avez observé la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Quelles ont été vos impressions au terme de cette grande cérémonie ?



La cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est tenue le 17 août 2021 au palais des congrès de Yaoundé s'est bien déroulée à mon avis. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance festive et réjouissante autour des retrouvailles entre grands noms du football africain. Et la grande surprise a été les Comores et la Gambie qui prendront part pour la toute première fois à ce grand évènement sportif africain, et souhaiteront marquer de leur emprunte indélébile, leur première participation à une compétition africaine de cette envergure.



En votre qualité de Consul de Côte d'Ivoire à Douala, Quelle est votre réaction suite au classement de groupe de la Côte d'Ivoire?



En toute franchise, ce fût un gros choc pour moi de voir l'Algérie et la Côte d'Ivoire dans le même groupe. J'ai encore en mémoire la Coupe d'Afrique Nations 2019 où l'Algérie a éliminé la Côte d'Ivoire en quarts de finale aux tirs au buts. Ce n'est pas pour dire que la Sierra Leone et la Guinée Équatoriale sont sur la touche, nous connaissons très bien la réalité du terrain. Mais l'Algérie est néanmoins le tenant du titre, toutefois, rien n'est impossible. Que le meilleur gagne.



Comment se prépare la colonie ivoirienne de Douala pour accueillir et soutenir son équipe fanion?



La colonie ivoirienne est très excitée du fait que ce soit le Cameroun leur terre d'adoption qui reçoive la Can. Elle se tient prête et fera le maximum pour que la fête soit belle. La colonie ivoirienne sera bien évidemment au stade pour encourager tous les participants mais le grand rendez-vous qui les tient en haleine c'est celui du 20 janvier 2021 au stade Japoma de Douala.



Un pronostic S.E M. le Consul?



Le 6 février 2021, je souhaite assister à un match nul entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire en finale pour succéder à l'Algérie. Mais sur un match, que le meilleur gagne.