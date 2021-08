CAMEROUN :: Madeleine Tchuinté lance un marché de 15 millions FCFA pour les rideaux de son cabinet :: CAMEROON

Dans une consultation lancée le 17 août 2021, la ministre camerounaise de la Recherche scientifique et de l'Innovation, va faire rénover les rideaux de son bureau, à hauteur de 15 millions francs CFA.

Selon le document y relatif, l'argent de ce marché est déduit sur le budget d'investissement public de l'exercice 2021, du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Seulement, l'initiative de Madeleine Tchuinté n'est pas vue d'un bon oeil par l'opinion publique qui, juge somptuaire, une telle dépense destinée uniquement au renouvellement des rideaux du cabinet d'un ministre.

Bien plus, avec les scandales financiers liés à la gestion de la lutte contre la Covid-19, Madeleine Tchuinté est perçue à tort ou à raison, comme faisant partie des bourreaux de la santé des Camerounais, en plus de ses théories aussi ubuesques que tonitruantes sur les chauves-souris et les pangolins qui selon elle, seraient vecteurs de l'épidémie.

Rappelons toutefois qu'elle occupe le poste de ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, depuis 17 ans, et d'aucuns estiment qu'un tel long règne à un même poste, ne peut plus être source d'inspiration.