CAMEROUN :: Un accident fait quatre morts à Obala :: CAMEROON

Du sang a encore coulé sur la route d’Obala, dans le département de la Lekié, région du Centre. A l’origine de ce drame qui s’est produit autour de 17h le 22 août dernier, un car de la compagnie de transport «Miss Voyage» qui a percuté un camion garé sur cette voie. Les témoins de la scène confient que le véhicule de cette agence de transport roulait à tombeau ouvert avant de terminer sa course sous le camion. C’est grâce à la solidarité des populations riveraines que les victimes de la scène tragique ont été immédiatement conduites dans une formation hospitalière pour une prise en charge. Sur les antennes du Poste national, une source médicale a confirmé la mort de quatre personnes.

Pour rappel, il y a quelques semaines, des Camerounais avaient perdu la vie sur cet axe qui relie le centre-ville aux arrondissements environnants. 22 morts et de nombreux blessés. C’était le bilan dressé après l’accident qui s’est produit dans l’arrondissement de Batchenga, au niveau du «Pont d’Olembe entre un COASTER de la compagnie de voyage «Solidarité Voyages » et un camion transportant du sable entre le 04 et 05 août dernier.

Dans une communication de crise sur la recrudescence des accidents sur les routes, faite le 05 août, le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, déplorait le fait que « ces malheureux incidents interviennent en pleine campagne spéciale de prévention et de sécurité routières, pendant laquelle il est fortement recommandé aux usagers de la route la prudence et le strict respect du code de la route ».