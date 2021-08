CAMEROUN :: L'IMPOSTURE D'UNE COMMUNICATION FUNEBRE OU LA DEUXIEME MORT DE CHRISTIAN PENDA EKOKA :: CAMEROON

Un communiqué revanchard signé du Vice-Président du mouvement ACT-AGIR, en prélude aux obsèques de Monsieur Christian PENDA EKOKA, son leader, décédé le 8 août dernier, prescrit aux membres et sympathisants du MRC, son allié politique, coupables à ses yeux et à ceux de la famille du défunt, selon ses dires, d'une cabale extrêmement violente, malsaine et injuste menée contre ce dernier, sous le silence coupable de Maurice KAMTO, le leader du MRC, de s'abstenir de toute participation aux différentes cérémonies organisées à l'occasion de ses obsèques.

Une certaine réserve qui m'a toujours caractérisé et qui devrait en de telles circonstances m'obliger au silence serait dans ce contexte, coupable.

ON NE FAIT PAS DE LA SURRENCHERE POLITIQUE SUR LA MORT

L'impudeur, l'indécence, l'impertinence de ce communiqué, qui en réalité salit la mémoire de l'illustre personnage disparu et surtout impose aux survivants, l'idée selon laquelle, on aurait absolument raison simplement parce qu'on est mort, parce qu'on n'est plus là pour se défendre, ce qui implique qu'une partie de la résistance camerounaise, serait impitoyablement, gratuitement méchante et donc infréquentable...

Je refuse de croire que ceci serait le testament de l'illustre CPE. Ce fut un Homme très intelligent, habile, combattif... Et il l'a démontré à l'occasion de ce contentieux qui a coûté à deux amis et alliés politiques leur relation.

Si Christian PENDA EKOKA, n'a pas démontré la même force politique que Maurice KAMTO, il a en revanche fait montre d'un vrai courage dans cette « bagarre » qu'il a pris l'initiative d'engager. Faire donc de ce redoutable combattant un lâche et revanchard post-mortem, c'est trahir sa mémoire.

LE SEUL ENNEMI DE CPE, C'EST LE REGIME BIYA QUI L'A INJUSTEMENT PRIVE DE LIBERTE PENDANT DE NOMBREUX MOIS

La pomme de discorde entre Maurice KAMTO et son ami Christian PENDA EKOKA, c'est la transparence autour de la collecte et de la gestion des fonds de la SCSI. Dans un certain confusionnisme intellectuel, une rumeur de détournement massif, d'une rare portée s'est emparée de toute la résistance, qui s'est vue divisée, déstabilisée...

Pour l'histoire, je ferai ici mon témoignage : un concours de circonstances a voulu que je me retrouve au cœur de ce qui se faisait en Europe dans le cadre de cette initiative. En de nombreuses occasion, mon expertise juridique a été sollicitée : traque d'un hacker auteur de la création d'un compte CAMEROON SURVIVAL parallèle, blocage du compte PAYPAL de la SCSI etc... Cette proximité m'a permis d'avoir une certaine connaissance des « dossiers » de cette entreprise. Ce que je peux en dire aujourd'hui c'est que des contre-vérités ont été savamment entretenues à des fins jusqu'ici inconnues. De même que je peux dire que CPE est un homme intelligent, j'ai le sentiment que très rapidement il s'est rendu compte de la vérité comptable de la collecte des fonds de la SCSI, mais l'environnement politique ne lui a pas donné le temps de dire in fine, sa part de vérité.

Voilà ma vérité.

Faire donc croire que l'opposition la plus représentative que CPE a contribué à bâtir est devenue son ennemi simplement parce qu'il y a connu des difficultés dont il aurait pu faire l'économie, simplement en observant comme je l'avais indiqué dans un article, une certaine éthique et une intelligence dans la communication de crise est une imposture.

Christian PENDA EKOKA n'aurait jamais souhaité voir qualifier ses contradicteurs ou adversaires de toutes ces infamies simplement parce qu'il n'est plus, il aurait souhaité avoir raison sur le terrain de l'argumentaire, tel était sa voie, son crédo.