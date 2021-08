CAMEROUN :: VIOLENCE CONJUGALE : UNE FEMME FRAPPÉE ET LAISSÉE POUR MORTE PAR LA MAÎTRESSE DE SON ÉPOUX :: CAMEROON

L’homme au centre de cette barbarie n’est autre qu’un enseignant de droit fondamental à l’université de Douala.

Le drame survient alors que Bousseina est en séparation de corps avec son époux Chuarupou Ndassa depuis 8 mois, du fait des tensions qui persistent au sein du foyer. Le monsieur et sa famille l’ont mise à la porte, non sans l’avoir insultée et huée.

«C’est la famille qui était venue la mettre dehors, disant qu’elle délaisse les enfants pour se consacrer à son travail et qu’en plus, elle n’est pas digne d’être l’épouse d’un professeur d’université», nous dit une proche.

Dans ce climat conjugal devenu insupportable, Bousseina, mère de 4 enfants, a préféré se réfugier chez un membre de sa famille. Il y a quelques semaines, voulant participer à un concours d’intégration, l’infirmière de profession veut entrer en possession de ses diplômes restés chez son époux.

«ça faisait plus d’une semaine qu’elle a envoyé le message, le monsieur n’a pas répondu, elle l’appelait il ne répondait pas. Elle a donc décidé de se rendre là-bas un soir à 18h, en sachant que le monsieur devait déjà être de retour à la maison», nous renseigne notre source.

Lorsqu’elle arrive sur les lieux le jeudi 05 août au quartier Kotto dans le 5ème arrondissement de Douala, elle sonne, mais personne ne lui ouvre. La voisine accourt, certifie qu’elle a vu l’époux entrer dans la maison et crie à haute voix «Bousseina est dehors, votre femme est dehors». C’est en ce moment-là que le sieur Chuarupou apparaît et lui intime l’ordre de s’en aller sans gêner sa maîtresse.

«Pendant qu’il est en train de parler comme ça, la femme vient demander qui c’est et se met à l’engueuler. Elle lui dit même que c’est grâce à elle que les enfants qu’elle a laissés se portent bien».

Bousseina la bouscule et rentre dans la maison dans le but de récupérer ses documents. La maîtresse va dans une pièce, ressort avec un matériel qu’elle lui assène sur la tête, ensuite avec un couteau, elle lui déchire la mâchoire. Bousseina perd connaissance et se réveille à l’hôpital, où elle a été conduite par son époux. Après son forfait, la dame prend la fuite et une plainte est déposée par la famille de la victime contre les deux protagonistes, à savoir; le conjoint et sa maîtresse.

Bousseina et son époux sont en couple depuis 10 ans, il y a plusieurs mois, elle soupçonnait Chuarupou d’avoir une relation extraconjugale.