Lettre du médiateur universel au Président du Conseil des Camerounais de l’extérieur :: CAMEROON

Monsieur Luc Bienvenue Banemeck, Président du Conseil des Camerounais de l’extérieur. S/c SON EXCELLENCE MONSIEUR ANDRE MAGNUS EKOUMOU, Ambassadeur plénipotentiaire du Cameroun en France

Ce qui est en cause, ce n’est ni le destin égoïste, ni l’image et la crédibilité solitaires d’un homme, fusse le Chef de l’Etat, ce qui est en cause et qui compte plus que tout, c’est le destin collectif et solidaire d’une nation, l’image et la dignité de nous tous, filles et fils d’un terroir avec des emblèmes uniques et une marque spécifique dans le concert des nations.

Monsieur le Président,

Cher frère et très cher compatriote,

Votre vibrant et émouvant message du 04 Août 2021 adressée à la diaspora camerounaise m’a plu, elle a profondément marqué les esprits et rencontré une approbation bien au-delà des attentes. Je voudrais ici vous remercier du fond du cœur, en me faisant par la même occasion la voix humble et honnête, des dizaines de milliers d’autres compatriotes qui ont le même sentiment.

En effet nous ne pouvons pas, nous ne saurions, nous n’avons pas le droit de soumettre notre pays à la déchirure, de le transforme en un champ des fractures et d’en faire aux yeux du monde un modèle de divisions et d’incompréhensions entre ses populations. Rien pas même la quête du pouvoir et l’empressement à promouvoir des ambitions de toutes natures, ne nous autorise aujourd’hui à nous constituer en ennemis explicites ou implicites du Cameroun en terre étrangère. Nous sommes et demeurerons les nationaux d’un Etat dont nous avons comme mission entre autres, de promouvoir et de valoriser l’image à l’étranger.

Monsieur le Président,

Le spectacle des assauts contre nos emblèmes à l’étranger a profondément écoeuré, bouleversé, et troublé la majorité de nos compatriotes. Penser un seul instant que tant d’expressions de haines, d’animosités, de violences et de furies destructrices émanaient des nôtres ne trouve nulle part un commencement d’explication. Il est peut-être possible de trouver dans des frustrations individuelles d e même que dans la difficile acceptation de quelques échecs, nombreux, une base subjective de perdition et d’égarement dont la violence familiale sert de présentoir idéal. Mais là encore, comment penser que l’autoflagellation et la promotion de la haine s’installe dans les esprits comme un cancer ?

Notre pays n’est ni plus gâté ni plus mauvais ni plus sombre, et ses problèmes ne sont ni exceptionnels ni extraordinaires. Nous sommes des êtres humains et nous sommes gouvernés par des humains et non par des extraterrestres. Nos défaillances, nos fautes et nos malheurs sont à l’image des œuvres humaines, critiquables, ambivalentes et imparfaites. Mais qui d’autres mieux que nous pour les corriger, les sanctionner, les améliorer, les arranger, les perfectionner et permettre d’avancer dans la bonne direction ? Les lance-flammes, les injures et les indexations sectaires ne nous aideront jamais à avancer, et pire nous ne construire pas le Cameroun en brisant les vitres et en détruisant les portes de nos missions diplomatiques.

Monsieur le président,

J’ai cru entendre que la polarisation de la haine sur la personne du chef de l’Etat est devenue un sport aux allures de pandémie dans la diaspora. Mon sentiment personnel c’est que nombre de nos compatriotes manquent cruellement de lecture appropriée de l’histoire politique de notre pays, et se laissent par conséquent manipuler par des élans oratoires d’approximation et des soupçons uniquement nourris par le tribalisme et la jalousie. Le parcours de Paul Biya, son caractère profondément dominé par la prudence, la réserve, l’humilité, une certaine timidité positive de machiavel, l’extrême tolérance et une capacité de discernement très sage, montre clairement qu’il ne mérite pas la somme des épithètes dont certains l’affublent. Le bilan de plus de trois décennies de gouvernance sous sa conduite est certes mitigé, mais un chef d’Etat est d’abord le produit d’un système ou encore l’otage dudit système. L’homme aura fait de son mieux, selon ce caractère dépeint, et selon les autres paramètres, les autres facteurs et moult influences et contre influences. Il n’aura pas tout réussi, mais il n’aura pas tout échoué ni manqué non plus. Il faut toujours s’interroger sur les grands moments, les grades étapes et les événements marquants de ce parcours dont l’unité et la paix constituent les symboles irréfutables.

Par ailleurs, j’invite chacun de nos compatriotes, d’avoir l’intelligence préalable, de réfléchir davantage avant d’articuler leurs critiques et d’organiser leurs émotions. Il faudrait en effet sonder les profondeurs des secrets qui consacrent la confiance du premier président Hamadou Ahidjo à l’endroit de son jeune collaborateur, pour mieux asseoir un début d’explication de son destin, et partant du présent et des lendemains de la nation camerounaise.

Monsieur le Président,

J’ai particulièrement aimé vos conseils, à l’instar de ce rappel de ce que, nous n’avons qu’un seul pays. C’est aussi sans aucun doute, ce qui justifie chez certains de nos compatriotes, un excès de hargne mal ambivalent, dont le socle d’interprétation pourrait se résumer en une forme de nostalgie maladive. Cette nostalgie est vécue intérieurement comme un rêve maladroit d’excellence, de perfection et de grandeur pour la gouvernance de leur pays. Un souhait donc, une envie de voir le pays autrement, une volonté de célébrer sa réussite. C’est du refoulement psychanalytique qu’induit des troubles personnels face à des choix incontrôlés et non maîtrisables. C’est plus d’amour que de haine en réalité.

Alors, je veux me joindre à vous pour leur dire non, pour leur dire de ne point avoir honte de leur pays, pour les conseiller de la patience, de la tolérance, de la prudence et de l’écoute, l’écoute du pays, l’écoute de notre besoin pressant de dialogue et de solidarité à la fois. Le Cameroun avance, lentement certes mais à sa manière. Ce qu’il y a de mieux à faire c’est de contribuer, de s’impliquer dans le mouvement, de monter dans le train en revenant massivement faire avec nous au pays, en franchissant les barrières psychologiques et en bravant les doutes, les manipulations et les intoxications. La place de la diaspora est ici, et c’est ici, au pays, tous ensemble, que nous ferons de notre pays ce que vous voulez, ce qui tenaille vos rêves et vos espoirs.

En effet cette diaspora qui rassemble des valeurs et des génies connus, reconnus et célébrés nous manque et nous passionne à la fois, nous conditionne et nous représente également. Portez-leur une fois de plus ce message fort de leur importance cruciale dans notre développement, pour la construction de notre destin collectif, pour la réussite du dialogue, la consécration de la réconciliation et le couronnement de la paix. Que l’on aime ou que l’on déteste Paul Biya, personne de nous, à moins d’un cynisme et d’un antipatriotisme satanique, ne le contredira quand en sage, il indique que « le Cameroun est à construire et non à détruire ».

Monsieur le Président,

J’ai cru comprendre par certaines demandes et recommandations et souhaits, souvent en forme d’injonctions plus ou moins irréalistes, que d’autres compatriotes de l’extérieur appellent le gouvernement à mettre fin à la guerre dans les deux régions anglophones du pays. Aussi, il me tient franchement à cœur de leur dire et redire, que le gouvernement camerounais n’est pas, ne saurait être, directement ou indirectement, responsable de la grave crise qui sévit dans les deux régions. Comment arrêter une crise sanglante et destructrice qui appauvrit et endeuille la population, sans contrer, sans combattre et sans anéantir les auteurs, acteurs et promoteurs directs et indirects ? Dès lors que l’équation et la profession de foi des groupes armés sanguinaires s’exprime uniquement dans un radicalisme morbide, la responsabilité du gouvernement et sa mobilisation régalienne pour protéger les personnes les biens et garantir l’ordre public, s’impose. C’est un devoir divin et une obligation du droit interne reconnu par le droit international. Cette mobilisation ne peut pas être sujet de débat ou de négociations, encore moins de demi-mesures.

Cependant, penser, dire ou affirmer que le gouvernement de la république a fait de l’option militaire un tout et une voie sans aucune considération pour le dialogue et la réconciliation, procède d’une contre-vérité. Paul Biya n’a jamais été dans cette option et son caractère profond révélé plus haut le lui interdit, ne l’y prédispose point. Le Cameroun a une tradition politique dominée par l’esprit de tolérance, de la conciliation et de l’arbitrage sage des litiges ainsi que de toutes sortes de contentieux naissant entre les différentes communautés qui la composent. Personne de l’intérieur comme de l’extérieur n’ignore l’ampleur de la diversité. Hamadou Ahidjo en avait fait une religion et Paul Biya un dogme sacré.

Cette situation donne à notre pays une assiette anthropologique particulière et induit pour les dirigeants, une sagesse dont la manifestation a de tout temps permis de nous éviter des drames terribles qui auraient pu conduire à notre cassure en mille morceaux. Tous les diplomates honnêtes et expérimentés qui ont été en poste à Yaoundé le reconnaissent.

Voilà qui me met à l’aise pour vous prier de leur dire, que cela prendra peut-être encore du temps, mais nous allons finir par résoudre cette crise de manière pacifique, et nous ramènerons à coup sûr la paix. Notre confiance est totale. La conférence de Foumban fut une œuvre de lucidité sortie des entrailles d’authentiques patriotes camerounais, et il en sera encore ainsi demain ou après-demain. Il n’y aura ni la main des Etats-Unis, ni celle de la Russie, ni celle de la Chine, ni celle de la France, ni celle de la Grande Bretagne ni celle de l’ONU ou de l’Union africaine, il n’y aura que le cœur des camerounaises et des Camerounais illuminés par la bénédiction de Dieu.

Monsieur le Président,

Votre lettre m’a plu, et votre courage quand il faut parler vrai aux compatriotes, représente exactement le caractère, mais également le sens de la responsabilité que le pays attend d’un patriote assumant un quelconque leadership à cette étape de notre évolution politique. Que nul regard méchant, nulle calomnie, nulle invective ou nul divorce d’amicalité ne vous perturbe ni vous ralentisse

ou vous décourage dans votre démarche et dans votre élan. Votre engagement est le bonne et votre chemin est celui des prières des anges du ciel. Vous avez la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de vos compatriotes du terroir. Rien ne vaut le pragmatisme et rien n’est pire dans les constructions, les agencements et les ordonnancements des rapports humains que les logiques négatives de groupe, les ostentations radicalisant et les célébrations inutiles à l’instar de ces settings et ces bravades bruyants sur le goudron de Genève, Paris, Londres, Berlin et Washington.

Portez à nos compatriotes sans distinction, et ceux venus des mers, et ceux débarqués des avions, et ceux partis sans ambitions ni projets, et ceux partis comme des fuyards après des forfaits, et ceux coincés si loin malgré eux, et ceux habités par de multiples doutes, et ceux meurtris pas les regrets de ne pas être revenus à temps au bercail, et ceux craintifs de vengeances quelconques, et ceux hésitant face aux inconnus réels d’un déménagement, que le destin du Cameroun est beau et que leur place est ici, que le bonheur n’est nulle part ailleurs plus que chez soi, près des tombes des parents et des lieux de mémoire des valeurs ancestrales. Personne ne doit craindre de revenir, qu’elles que soient la profondeur des récriminations et l’immensité des obstacles.

Monsieur le Président,

Mon très cher frère et mon vrai compatriote,

Je vous remercie intensément.

Vive la diaspora camerounaise en symbiose avec nos rêves et attentes

Vive le Cameroun

Vive le Dialogue

Vive la Réconciliation nationale.

Nous sommes condamnés à demeurer ensemble et à avancer ensemble./.