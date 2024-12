BELGIQUE :: Pouahom Bénélux; le grand gala c'est ce samedi 07 décembre 2024 au Birmingham palace de Bruxelles :: BELGIUM

Un grand moment de communion et de retrouvaille est prévu ce samedi 07 Décembre 2024 en Belgique et pour cause, la soirée de gala des fils et filles BAHAM du Bénélux en faveur des personnes vivant avec un handicap.

Cette soirée de gala orchestré par le talentueux Cyrille KEMEGNE au micro de présentation et DJ PAT COOL sur les platines verra la participation de toutes les têtes couronnées du Bénélux.

Les artistes Nat La BOMBE et le Panafricaniste Junior SENGARD vont mettre le show pour le bonheur de tous.

Rendez vous pris à Partir de 20h00 pour ne rien rater de cette belle parade.