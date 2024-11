CAMEROUN :: L'inscription de "Don de la Chine" sur la face du nouveau complexe de l'assemblée nationale inquiète :: CAMEROON

Le Médiateur Universel,Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) interpelle le Ministre des relations extérieures sur la coopération Cameroun- Chine. Shanda Tonme s’inquiète d’une réminiscence des pratiques colonialistes et infantilisantes au sujet de la plaque lumineuse en rouge brillant flanquée sur la face du complexe de l’Assemblée nationale, avec l’inscription « DON DE LA CHINE ».

Lire l'integralité de la lettre en dessous

"Monsieur le Ministre,

Le Médiateur universel, patriote et nationaliste dans l’âme très soucieux de la préservation des intérêts nationaux ainsi que de la protection de l’image de notre pays, est heureux de vous renouveler son attachement et ses félicités conviviales.

Le Médiateur universel félicite amplement la conduite de notre diplomatie sous l’autorité du Chef de l’Etat, pour certains de ses meilleurs accomplissements depuis le début de l’année. L’élévation de notre compatriote Philémon Yang à la présidence de la session en cours de l’assemblée générale de l’organisation des nations unies, témoigne à suffire.

Le Médiateur universel, fidèle à la proclamation du chef de l’Etat selon laquelle, « le Cameroun n’est la chasse gardée de personne », encense bruyamment la diversification positive intervenue dans nos rapports de partenariat de toute nature.

Le Médiateur universel se réjouit en conséquence, de l’implication active et louable, avec des bonheurs relatifs, de la République de Chine, dans divers projets infrastructurels dans notre pays au cours des deux dernières décennies, avec notamment le palais des sports et le nouveau complexe de l’Assemblée nationale comme expression vivante.

Le Médiateur universel interpelle toutefois l’attention du Gouvernement à travers le Ministère des relations extérieures, sur la plaque lumineuse en rouge brillant flanquée sur la face de l’édifice, avec l’inscription « DON DE LA CHINE ».

Le Médiateur universel vous porte les interrogations de même que des observations négatives reçues en réaction, de nombreux citoyennes et citoyens, qui jugent cette plaque inappropriée et la considèrent comme une réminiscence des pratiques colonialistes et infantilisantes. De nombreuses autres voix manifestent leur totale surprise, d’autant plus qu’en lieu et place de don, il s’agirait, selon les déclarations officielles répertoriées, du produit d’un prêt de cinquante-quatre (54) milliards de Francs CFA, montant que notre pays d’ailleurs disposer facilement en assainissant sa gestion publique.

Le Médiateur universel rappelle avec insistance, à titre didactique et experte, qu’il n’existe pas de dons dans les rapports entre les nations, mais plutôt des actions de promotion et d’expansion de leurs intérêts nationaux qui revêtent diverses formes, selon divers éléments de langage, centres de préoccupations, stratégies et circonstance de manifestation.

Le Médiateur universel recommande, par élégance, pragmatisme et souci de respect mutuel, de dégager la plaque litigieuse. Celle-ci pourrait être remplacée par une autre plus discrète portant la mention « FRUIT DE LA COOPERATION CHINE-CAMEROUN », encore que ce n’est pas vraiment indispensable.

Le Médiateur universel précise que ces observations et remarques, n’altèrent nullement le sentiment général d’approbation, d’admiration et de soutien, de la coopération entre les deux pays. Ce soutien couvre également les nouvelles orientations, buts et objectifs de la politique internationale de la Chine, lesquelles procèdent de la volonté de la majorité des nations de la planète, de construire un monde multipolaire et consensuel, sur la base de nouvelles normes et courant de pensée résolument progressistes, justes et mutuellement bénéfiques."