Alternance politique au Cameroun : la démocratie en question face au modèle américain :: CAMEROON

Le débat sur l'alternance politique au Cameroun resurgit à travers une analyse comparative avec le système démocratique américain, révélant les enjeux fondamentaux de la gouvernance nationale.

Le modèle américain, limité à deux mandats présidentiels, illustre une pratique démocratique qui a contribué à la puissance du pays. Cette limitation constitutionnelle favorise le renouvellement des idées et libère les énergies créatrices nécessaires au développement économique et social.

En contraste, le Cameroun, avec ses 42 années sous la même administration, fait face à des défis structurels majeurs. La longévité au pouvoir soulève des questions sur l'efficacité du système politique actuel et ses répercussions sur le développement national.

La diversité ethnique camerounaise, riche de plus de 250 ethnies, représente un potentiel inexploité de compétences et de leadership. Le principe de "politique de l'équilibre régional" appelle à une représentation plus inclusive dans la gouvernance nationale.

L'alternance démocratique apparaît comme une solution pour dynamiser le pays, favoriser la paix sociale et stimuler le développement économique. Elle permettrait de libérer les énergies créatrices actuellement inhibées par un système politique figé.

La perspective d'élections présidentielles transparentes et équitables représenterait une avancée significative pour la démocratie camerounaise. Cette transition politique pourrait ouvrir la voie à un nouveau chapitre dans l'histoire du pays.