CAMEROUN :: Nécrologie : Les derniers instants de Ndoumbè le « morguier » :: CAMEROON

Le célèbre croque-mort qui souffrait de problème de diabète depuis quelques temps a rendu l’âme à Douala le 06 juillet 2021 à 59 ans.

On n’avait plus entendu parler de lui depuis quelques temps déjà. Ndoumbe Dibobé, le célèbre croque-mort camerounais, était pourtant connu d’une bonne franche de la population de la capitale économique et au-delà. Son silence et son retrait de la scène s’expliquent sans doute par cette maladie qui le terrassait depuis. Le « morguier » souffrait en effet de problème de diabète. Un mal qui a finalement eu raison de lui le mardi 06 juillet 2021 à son domicile à Bonendalè, dans l’arrondissement de Douala 4ème.

De l’avis de proches, la maladie avait pris des proportions inquiétantes. Les médecins de l’hôpital Saint Albert Legrand à Bonabéri, où il a été interné pendant deux semaines, avaient d’ailleurs pratiqué une intervention au bloc opératoire. Ndoumbè a été amputé de deux orteils du pied gauche et un orteil du pied droit. « Après le bloc opératoire, il y avait une évolution au niveau de son taux de glycémie qui n’était plus trop critique. Mais il y avait un régime à suivre et un pansement à faire deux fois par jour à la maison », fait savoir Jules Vincent Ekoule Boney, un proche du disparu.

Cet ex-morguier en chef confie que lors de ses derniers jours, Ndoumbè Dibobe était bien suivi. Seulement, il ne se déplaçait plus, n’avait plus d’appétit, avait de la difficulté à parler et « regardait les murs ». Il passait le clair de son temps alité. A la date fatidique du 6 juillet 2021, les proches rapportent que Ndoumbè Dibobe avait reçu ses pansements comme à l’accoutumée. Les draps avaient été changés sur son lit. Ndoumbè avait demandé à boire de la bouillie de maïs. Il va rendre l’âme sur son lit autour de 16h30. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Laquintinie de Douala, où il a exercé comme croque-mort pendant près de 20 ans.

Un croque-mort atypique

À Bonendalè, les proches portent le deuil. « Il était un homme fort. A la dernière minute, il n’a pas eu cette force-là. Il était trop serviable. Toujours prêt à venir en aide. On avait souvent nos petits différends de père et fille, mais il avait promis d’être toujours là pour moi. Il n’a pas tenu sa promesse », se lamente Régine Békima, la fille de Ndoumbè Dibobe. Jules Vincent Ekoule Boney qui a longtemps été à son chevet, est affecté par ce départ. « C’était un proche voisin, plus qu’un collègue et un ami qui est devenu un frère. Il me laisse dans les lamentations.

Je ne peux pas expliquer la peine ». Né le 09 octobre 1962, Ndoumbè Dibobe était un « morguier » plutôt atypique et un peu mystérieux aux yeux de certains. Il inspirait à la fois curiosité et peur. On le reconnaissait à ses dreadlocks, ses yeux vifs et sa grosse moto. Au-delà de son ancienneté comme croquemort, Ndoumbè « le morguier » est devenu célèbre par une certaine relation particulière avec les cadavres qu’il assumait d’ailleurs. Dans son parcours, Ndoumbè Dibobe qui s’est éteint à l’âge de 59 ans a été le chauffeur de l’artiste Lapiro de Mbanga de regrettée mémoire. Il a travaillé comme garde médecin, puis vigile à l’hôpital. Il a ensuite été responsable de la propreté et de l’hygiène à la morgue de l’hôpital Laquintinie, avant de se convertir en croquemort. Il décède alors qu’il est à la retraite et avait taillé ses dreadlocks.