CAMEROUN :: Drame à Douala : Une mariée décède brutalement pendant son mariage à l'hôtel Johannes :: CAMEROON

Un drame bouleversant s'est produit ce samedi 26 octobre 2024 lors d'une célébration de mariage à Douala. La mariée, Sorelle Manuella, s'est effondrée subitement devant les invités alors qu'elle interprétait une chanson dans la salle des fêtes de l'hôtel Johannes à Akwa Nord, dans le 5e arrondissement de Douala.

La soirée, qui avait débuté dans la joie, a basculé vers 3h12 du matin. La victime souhaitait interpréter "Môgô Farima" de Rosine Layo avant la présentation du gâteau de mariage. C'est pendant cette prestation qu'elle s'est brutalement écroulée, laissant les centaines d'invités dans la stupeur.

Malgré les tentatives de réanimation sur place, la jeune femme présentait déjà des signes alarmants. Transportée d'urgence à l'hôpital Ad Lucem Sable, proche des lieux, les médecins n'ont pu que constater son décès. Un second avis médical à l'hôpital général de Douala a confirmé la terrible nouvelle.

Ce mariage, initialement prévu en 2020 mais reporté en raison du Covid-19, marquait l'aboutissement d'une relation de sept ans. Le couple avait célébré la dot la veille et s'était uni civilement le jour même. Sorelle Manuella laisse derrière elle son époux Émile et leurs trois filles, dont la plus jeune n'a pas encore un an.

Les réseaux sociaux se sont rapidement fait l'écho de cette tragédie, avec de nombreux messages de proches endeuillés. "Elle n'aura porté son alliance que quelques heures", témoigne une cousine, encore sous le choc.

Les circonstances exactes du décès n'ont pas été communiquées. Cette tragédie nuptiale rappelle la fragilité de la vie et laisse une famille dans le deuil, alors même qu'elle célébrait l'un des moments les plus heureux de son existence.