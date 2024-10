Retour des militaires camerounais du 10è contingent MUNUSCA-RCA :: CAMEROON

La tradition militaire a été une fois plus respectée ce 16 octobre 2024 au sein du Ministère de la Défense. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO a présidé la cérémonie marquante la restitution de l'étendard du 10ème contingent des militaires camerounais de retour de la République Centrafricaine pays frère en proie aux troubles de tout genre, guerre civile, assauts des rebelles.

L’événement s’est tenu à la cour d’honneur du quartier général en présence du Secrétaire d’Etat à la Défense en charge de la Gendarmerie Nationale et du Secrétaire Général chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du Secrétaire Général du Ministère de la Défense, du Chef d’Etat-Major des Armées, des Officiers Généraux, ainsi que des Autorités civiles et militaires

Lors de son discours, le Ministre de la Défense a adressé ses vdes ives et chaleureuses félicitations à tous les personnels du bataillon pour le bon travail effectué en RCA.

Restaurer la paix, protéger les personnes et les biens, combattre les forces du mal, le 10eme contingent a su relevé ce défi à lui confié par le haut commandement. Tout ce service rendu à un pays frère honore les forces de défense de sécurité camerounaise ; ceci démontre la grandeur du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale.

C’étaient 750 personnels déployés depuis le 12 septembre 2023 pour la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation de la Centrafrique avec pour commandant le Colonel François Magloire Bengono. Deux sont morts l’un des suites de maladie et l’autre par l’explosion d’un enfin improvisé.

La reconnaissance de Joseph BETI ASSOMO va à l’endroit de ces hommes et femmes qui ont fait montre de leur professionnalisme pour restaurer la paix en RCA. Au final, c’est l’image du Cameroun qui est saluée par la communauté internationale.