CAMEROUN :: Nouveaux : passeports : La nouvelle règlementation divise la classe politique :: CAMEROON

Des leaders politiques dénoncent un financement de la gabegie, tandis que d’autres déplorent une politique qui accentue les disparités et les inégalités sociales.

Le président de la République a signé le 17 juin dernier, le décret N° 2021/347 du 17 juin 2021 fixant les conditions d’établissement des passeports. Selon l’acte du chef de l’État, « Le droit de timbre sur les passeports nationaux est fixé, à compter du 1er juillet 2021 ainsi qu’il suit : délivrance, renouvellement et prorogation des passeports ordinaires : 110 000 francs CFA ; le reste sans changement », indique le décret du président. Ainsi, le coût de délivrance du passeport au Cameroun va passer de 75 000 à 110 000 francs CFA, soit une hausse de 35000 francs CFA (+31,81%) dès le 1 juillet 2021.

L’acte du chef de l’État n’explique pas les raisons de cette hausse des prix du passeport ordinaire. Mais plusieurs experts notent que cette augmentation participe des recettes fiscales attendues au cours de l’exercice 2021. Aussitôt signé, le décret du chef de l’État fait face à plusieurs critiques, notamment celle de la classe politique. Si Certains leaders dénoncent un financement de la gabegie, d’autres déplorent une politique qui accentue les disparités et les inégalités sociales.

Cabral Libii, le président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale est très tranché sur la question, dans une tribune qu’il vient de publier, le député de l’Assemblée nationale décrie un acharnement sur le citoyen. « Le comble est que pour s’« oxygéner», le gouvernement s’empresse de s’acharner sur les citoyens en augmentant de près de 32%, par la même pirouette, les droits de timbre du passeport. Cette initiative participe certainement d’une volonté légitime d’élargissement de l’assiette fiscale par une imposition accrue des revenus des personnes physiques. Le rétablissement dans la loi de finances de 2021 de la déclaration universelle pourtant supprimée en 2004, participe assurément de cela », écrit le député du Nyong et Kelle. Qui ajoute, « Mais une fois encore, à l’improviste, « dans le dos » des représentants du peuple, l’adoption de cette mesure atteste de la fébrilité et du refus par le gouvernement de reconsidérer ses orientations budgétaires. Plus insoutenable, est l’option d’accroissement de la pression fiscale sur les citoyens ».

Denis Emilien Atangana du Front des Démocrates Camerounais n’est pas moins virulent. Il dénonce une « volonté politique manifeste du gouvernement de tromper le peuple camerounais ». « Contrairement au point de presse tenu par Monsieur le Secrétaire Général de la Délégation à la Sûreté Nationale annonçant la délivrance du passeport en 48h, le FDC est largement surpris de constater que le décret du Président de la République ne mentionne nulle part que la délivrance du passeport et surtout du Passeport ordinaire se fera désormais en 48h. Ce qui, bien évidemment, nous impose quelques interrogations légitimes.

Le Président de la République est-il sceptique vis à vis de la capacité de la Délégation Générale à la Sureté Nationale à produire le passeport ordinaire à tous les demandeurs en 48h ? Le Président de la République se désolidarise-t-il de cette déclaration teintée de marketing agressif voulant justifier aux citoyens ordinaires que c’est la production et la délivrance du passeport en 48 h qui motivent l’augmentation du droit de timbre à 110 000 f ? », Se demande-t-il.

Les inquiétudes de Denis Emilien Atangana ne s’arrêtent pas là. Sa seconde préoccupation « repose sur la délivrance gratuite du passeport de service et du passeport diplomatique pendant que la délivrance du passeport ordinaire s’obtient après l’acquittement des droits de timbres de 110 000 francs CFA. Le FDC s’inquiète de l’idée du gouvernement de faire du citoyen ordinaire celui qui supporte le coût de la production des passeports de service et diplomatique.

Comment peut-on comprendre que le président de la République, les présidents des institutions et membres du bureau, les ministres et assimilés, les députés et sénateurs, des hauts fonctionnaires etc… qui jouissent déjà des gros salaires, des avantages colossaux et des indemnités de fonction, bénéficient encore de la délivrance gratuite du passeport pendant qu’on demande à un étudiant qui n’a rien et même pas de bourse, à un citoyen qui gagne le SMIC ou un salaire de catéchiste, de payer une quittance de 110 000 francs CFA pour se faire délivrer un passeport ordinaire ? », Déplore le conseiller municipal de la commune de Monatele.