CAMEROUN :: Manipulations linguistiques : quand la communication officielle camoufle la vérité :: CAMEROON

La manipulation linguistique est un art subtil, souvent utilisé dans la communication gouvernementale pour orienter l'opinion publique. Un exemple frappant est celui des récents communiqués officiels au Cameroun concernant l'état de santé du président Paul Biya. Les déclarations stipulent que « Le président Paul Biya n'a jamais été hospitalisé à Paris », ce qui est techniquement vrai. Cependant, cette affirmation ne répond pas à la question centrale posée par de nombreux Camerounais.

En réalité, les citoyens ne prétendent pas que Paul Biya est hospitalisé à Paris, mais évoquent plutôt un séjour à Percy Clamart. Cette distinction géographique semble anodine, mais elle révèle une tentative de détourner l'attention du public. De même, lorsque le gouvernement affirme que « Le président camerounais n'est pas mort », il ignore les interrogations légitimes des Camerounais : « Où est-il ? Que fait-il ? »

Ces jeux de mots et ces subtilités linguistiques sont des outils puissants pour contrôler la narration et minimiser l'impact des spéculations. Pourtant, ils ne parviennent pas toujours à tromper une population de plus en plus méfiante. Calixthe Beyala souligne avec justesse que ces techniques peuvent duper certains, mais certainement pas tous.

Ce débat autour de la transparence et de la vérité dans la communication publique met en lumière l'importance de poser les bonnes questions et de chercher des réponses honnêtes, au-delà des discours officiels.