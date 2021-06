CAMEROUN :: Bertrand MBOUCK:« Notre ciment doit atteindre les coins et les recoins de l'Afrique » :: CAMEROON

Dangote Ciment Cameroun est présent à la grande rencontre de l’habitat Africain organisée du 21 au 26 juin à Yaoundé au cours de l’assemblée générale de Shelter Afrique. Représenté au plus haut niveau par son Directeur général Cameroun, cette entreprise se fixe le challenge de fournir du ciment à tous les pays Africains engagés dans la construction des logements.

Sous le Très Patronage du Président de la République du Cameroun Paul BIYA, les travaux de la 40e assemblée générale de Shelter Afrique se sont ouverts ce 21 juin 2021. C'est donc finalement le Premier Ministre Joseph DION NGUTE Représentant Personnel du Chef de l'Etat qui a lancé les travaux dans la salle de conférence du Conseil Régional du Centre en présence de plusieurs membres du gouvernement et les 43 pays membres de cette organisation panafricaine.

Du 21 au 26 juin, Sous la coordination de Célestine Ketchup Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, le Cameroun conduira les travaux du bureau de cette organisation. Notre pays a bénéficié en quarante ans de coopération d'un financement de 24 milliards de CFA venant de cette institution.

En outre, Les hauts responsables de cette organisation panafricaine Andrew Chimphondah, Directeur Général et Steve Mainda, Président du Conseil d'administration de Shelter Afrique, ont exprimé leur satisfaction à l'endroit du Cameroun pour une ouverture très réussie et espèrent le reste des travaux se déroulera dans de bonnes conditions.

En perspective, l'agenda portera sur l'adoption des résolutions à l'issue des travaux et la rétrospective des quatre décennies passées des politiques en logements, enfin des projections pour les quarante années à venir.

Fidèle dans sa démarche d'accompagnement des gouvernements africains dans leur quête d'amélioration du logement social en Afrique, l'entreprise citoyenne Dangote Ciment est bel et bien présente à cet important événement qu'on peut retrouver dans le hall d'exposition. Le balai des ministres de Shelter Afrique a passé un bon moment dans le stand de cette société afin de toucher du bout des doigts la stratégie de DANGOTE. Visiblement satisfaits par un exposé synthétique du top management de DANGOTE Cameroun, ces personnalités sont réparties visages rayonnants.

À l'issue de cette journée, et pour le Directeur Général de DANGOTE Cameroun Bertrand MBOUCK, « Il faut déjà comprendre le contexte de cette rencontre. Cet événement arrive au moment où l'Afrique fait face à un important challenge, celui de la croissance démographique. Il est prouvé que d'ici 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Au regard de ces prévisions, notre entreprise doit être au dessus de la mêlée tant sur la quantité que la qualité et particulièrement avec des prix battants toute concurrence. Notre ciment doit atteindre les coins et les recoins de l'Afrique. »