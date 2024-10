RD CONGO :: Mpox : début de la campagne de vaccination en RDC :: CONGO DEMOCRATIC

En République Démocratique du Congo, les autorités ont lancé ce samedi une campagne de vaccination contre le mpox, deux mois après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une « urgence de santé publique de portée internationale » en raison d'une flambée de variole du singe dans la région.

Les premières injections ont été administrées à Goma, ciblant en priorité le personnel soignant.

Jeanine Muhavi, agent de santé à Goma, a déclaré : « Être vacciné, c'est être protégé. Je suis protégée en tant qu'agent de santé de première ligne. Je suis toujours en contact avec les patients dans le cadre de mon travail. »

Depuis le début de l'année, la République Démocratique du Congo a enregistré plus de 30 000 cas au total et près de 900 décès. Les 265 000 doses offertes par l'Union européenne et les États-Unis ont été déployées dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, où les hôpitaux et le personnel de santé sont débordés.

Romain Muboyayi, chef de cabinet du ministère congolais de la santé, a précisé : « Le ministère de la Santé recommande l'utilisation de deux doses de vaccin MVA-BN chez les adultes et d'une dose de LC-16 chez les enfants de moins de 18 ans. »

Le mpox, ou variole du singe, s'est répandu en Afrique pendant des années avant de déclencher l'épidémie mondiale de 2022. Aujourd'hui, le virus est présent dans 16 pays africains.