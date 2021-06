CAMEROUN :: Spécial BEPC : Les candidats se défoulent :: CAMEROON

Sous un chaud soleil ardent au Lycée bilingue de Ekounou, situé dans l’arrondissement de Yaoundé 4e, les élèves sortent des salles de classe. Il s'agit des candidats au Brevet d'études primaires élémentaires (BEPC). Nous sommes le vendredi 18 juin. Ces derniers viennent de passer la dernière épreuve de l'examen, l'épreuve d'anglais.

Le constat est fait. L'air semble libre pour ces candidats. La cantine est pleine, ils s'offrent à manger et à boire avec aisance. Autour des jubilations, les uns et les autres calent des rendez-vous nocturnes pour mieux célébrer cette fin de composition. « Mes amis et moi nous sommes donnés rendez-vous pour ce soir. Nous allons organiser un grand charter dans un endroit chic et cela sera le début d'une longue période de vacances bien méritées », indique Paul Noah, élève en classe de 3e. C. Ninzong a, pour sa part, pris la peine de faire une séance de manucure avant de rejoindre ses camarades le soir dans une boîte de nuit.

Ainsi, nombreux sont ceux des candidats qui se sont retrouvés dans les cabarets situés au quartier Bastos à Yaoundé. La quasi-totalité de ces espaces est envahie ce 18 juin par les adolescents pour la plupart qui scandent à l'unisson : « enfin libérés ». L'ambiance est à son comble. Le vin coule à flot. Comme à Yaoundé, des élèves ayant composé le Bepc se sont retrouvés dans des espaces dansants pour célébrer la fin de l'examen. Une sorte de réussite qui se célèbre déjà pourtant la publication des résultats reste attendue.