CAMEROUN :: ForestsForward: Plateforme pour engager les entreprises, communautés locales contre la déforestation :: CAMEROON

La Plateforme vise à aider les entreprises, les investisseurs et les communautés dans l’atteinte de la cible qui est de 150 millions d'hectares de forêts sous aménagement durable dans le monde d'ici 2030

Alors que la déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent à un rythme alarmant et que l'action sur zéro déforestation et conversion à la traîne, le WWF lance ForestsForward, une nouvelle plateforme qui engage les entreprises, les communautés et les organisations de tous les secteurs pour accélérer le changement dans les paysages critiques.

« Les entreprises et les investisseurs du monde entier sont dans une position unique pour permettre des approches innovantes qui conservent et améliorent les avantages des paysages forestiers productifs et riches en biodiversité, tout en respectant certains plus grands défis écologiques de notre époque à savoir : le changement climatique, l'eau et la sécurité alimentaire », déclare Julia Young, Directrice, Transformation du secteur forestier mondial du WWF.

« Alors que nous nous tournons vers 2030, le besoin de l'action mondiale contre la crise climatique, la pauvreté, la perte et le rétablissement de la nature, la production non durable et la surconsommation devient plus urgente et lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts est essentiel pour tous celles-ci."

ForestsForward permettra aux entreprises de définir et d'agir sur des voies innovantes et tournées vers l'avenir et démontrer des impacts positifs sur les paysages forestiers, et les investisseurs à apporter une contribution positive àl'agenda mondial de la durabilité.

La plateforme met l'accent sur les communautés et la gestion des forêts locales, appelant à la reconnaissance du rôle essentiel que jouent les peuples autochtones et les communautés locales dansconservation des forêts. Il plaide en faveur d'approches testées et innovantes et de meilleurs moyens de gestion des forêts et la vérification de la gestion dans les pays tropicaux pour aider à diffuser la gestion durable des forêts (GDF) pour le gestionnaire forestier collectif et individuel à petite échelle.ForestsForward offre une plateforme pour accroître la collaboration entre les diverses parties prenantes et stimuler l'innovation et les approches axées sur les solutions pour garantir que les forêts continuent d'apporter des avantages aux personnes et au climat.

Un récent rapport publié par le WWF a révélé que plus de 43 millions d'hectares de forêt ont été perdus dans les régions tropicales et subtropicales sur une période de 13 ans. En même temps, le rapport Planète vivante 2020 du WWF montre un déclin alarmant de 68 %, en moyenne, de la taille des populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et reptiles, depuis 1970.

Le premier groupe d'entreprises signataires de ForestsForward comprend les principaux acteurs du marché HP Inc., IKEA, International Paper Company, Kimberly-Clark, Lowe'sCompanies, Inc., Mandarin Oriental, Sofidel Spa et Williams-Sonoma, Inc., aux côtés d'entreprises opérant dans d'importants pays producteurs de forêts - Bois et Scierie du Gabon (BSG), Gabon Wood Industry (GWI), Compagnie des Bois du Gabon, Gabonaise d'Exploitation de Bois (GEB), Interholco, The ALPI Group, The New ForestsCompany, The Navigator Company, Stora EnsoOyj., Suzano S/A et Veracel.

En tant que participants à ForestsForward, les entreprises s'engagent dans des domaines tels que la gestion responsable des forêts et commerce responsable, meilleure sylviculture, reboisement et restauration des écosystèmes, biodiversité, protection et récupération, lutte contre l'illégalité tout au long de la chaîne d'approvisionnement du bois, forêt crédible, certification forestière, chaînes de valeur justes, inclusives et équitables et investissements dans un paysage clé et projets climato résilients bancable.