CAMEROUN :: LE CHANTEUR LEKIMO WELTAALA EN BONNE POSITION :: CAMEROON

L’année 2024 s’annonce comme celle des découvertes artistiques étonnantes qui sera marquée par des chanteurs d’exception en lice pour le prestigieux prix du meilleur artiste masculin du SAHEL organisé par le GARAYA D’OR. Quatre talents d’envergure se disputent la couronne, chacun porté par une ascension fulgurante ou une reconnaissance déjà bien établie. Parmi eux, Lekimo Weltaala, devenu l’étoile montante de la scène musicale au Sahel.

Sa chanson emblématique Gurna, véritable hymne à l’unité et à la tolérance, résonne désormais comme un appel universel. Artiste romantique traversant son âge d’or, il puise inlassablement dans une source créatrice inépuisable. Soutenu par Afriksurseine, qui voit en lui un digne ambassadeur, Weltaala s’inscrit dans une dynamique de promotion de la culture sahelienne, qu’il porte avec passion depuis de nombreuses années.

Ses mélodies envoûtantes fascinent aujourd’hui un public bien au-delà des frontières du Sahel, et son influence dépasse s’affirment chaque jour, le plaçant à la croisée des chemins entre modernité et tradition. À travers une interprétation libre et sensible, Lekimo Weltaala exprime avec finesse les émotions de son peuple, tout en offrant une réflexion profonde sur les forces qui façonnent sa société. Sa position dans cette compétition est des plus prometteuses, tant son talent se nourrit de la richesse de son héritage culturel. https://www.facebook.com/share/p/qyrbAW9N3owHucdb/