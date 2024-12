OUGANDA :: Le dernier sprint de Rebecca cheptegei : feuilleton de vie d'une marathonienne :: UGANDA

Rebecca Cheptegei était une coureuse ougandaise, née le 22 février 1991 dans le district de Bukwa, championne du monde de course en montagne en montée et descente. En 2022, elle remporte la médaille de bronze sur 5 000 mètres aux Jeux mondiaux militaires d'été de 2011.

Rebecca Cheptegei s'illustre en cross-country lors de ses débuts en athlétisme. Lors des championnats du monde de cross-country 2010 à Bydgoszcz (Pologne), elle se classe quinzième de la course junior et remporte la médaille de bronze au classement par équipes.

Le 22 juillet 2011, elle prend part à l'épreuve du 5 000 mètres aux Jeux mondiaux militaires d'été à Rio de Janeiro au Brésil. Elle effectue une solide course et s'offre la médaille de bronze en 16 min 0 s 26 derrière les deux Bahreïnies Shitaye Habtegebrel et Tejitu Chalchissa.

Le 3 décembre de la même année, elle domine le Cross de la Constitucion à Aranda de Duero (Espagne) et s'impose devant l'Espagnole Paula Berodia.

Le 30 novembre 2013, elle remporte sa seconde victoire au Cross de la Constitucion en battant les Espagnoles Dolores Checa et Alessandra Aguilar. Une semaine plus tard, elle prend un départ rapide au Cross de Granollers et s'envole littéralement en tête. Elle s'impose avec 45 secondes d'avance sur l'Espagnole Marta Galimany.

Le 7 juillet 2016, elle remporte le titre de championne d'Ouganda du 10 000 mètres à Kampala en 35 min 5s 3.

Le 24 avril 2022, elle prend le départ du Maratona di Sant'Antonio à Padoue (Italie). Elle parvient à devancer la favorite Anna Incerti et s'impose en 2 h 31 min 21 s.

Le 6 novembre de la même année, elle prend part à l'épreuve de montée et descente des Championnats du monde de course en montagne et trail à Chiang Mai (Thaïlande). Elle s'empare des commandes de la course, talonnée par l’autre Ougandaise Annet Chemengich Chelangat.

Rebecca Cheptegei est morte le jeudi 5 septembre dernier à l'âge de 33 ans, assassinée par immolation, à Eldoret (Kenya) par son compagnon. Un mois après avoir participé au marathon des Jeux olympiques de Paris où elle s’est classée 44e.

En guise de rappel elle était sergente au sein de l'armée ougandaise, ses proches lui ont rendu un hommage digne de ce nom le 14 septembre dernier à Bukwa en Ouganda.