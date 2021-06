Crise anglophone et Covidgate : 20 Camerounaises écrivent au Conseil de sécurité de l'ONU et au FMI :: CAMEROON

Alors que le conflit fait rage dans diverses régions du Cameroun, le pays est également secoué par un scandale majeur de détournement de fonds du FMI Covid-19. Dans ce moment plutôt agité, le Cameroun sera à l'ordre du jour international dans les prochains jours. Le Conseil de sécurité des Nations unies recevra le rapport du Secrétaire général le 7 juin 2021 et le rapport sur l'Afrique centrale sera l'un des points forts. Plus de 10 000 personnes sont mortes dans les conflits au Cameroun. Après 10 ans, le pays lutte toujours contre Boko Haram et dans les régions anglophones, le conflit de 4 ans s'enracine. Pour répondre à Covid-19, le Cameroun a fait appel à une facilité du FMI en 2020. Le premier rapport d'audit sur ces fonds, produit en mai 2021, fait état de fraudes et de détournements de fonds massifs. Ceci alors que le pays négocie une nouvelle facilité élargie de crédit avec le FMI et soumettra sa demande au conseil d'administration du FMI en juin. Dans ce contexte, 20 des plus importantes femmes leaders du Cameroun se sont réunies pour écrire aux institutions internationales. Elles demandent au Conseil de sécurité de l'ONU que l'institution prenne des mesures essentielles pour mettre fin à la crise. Au FMI, les femmes leaders camerounaises demandent qu'aucun nouveau fonds ne soit déboursé tant que les fonds Covid-19 n'ont pas été comptabilisés et que le gouvernement n'a pas pris des mesures pour une gestion responsable. Les 20 leaders viennent du secteur privé, de la société civile et de l'arène politique. Ils sont géographiquement représentatifs de l'ensemble du pays et comprennent un large éventail d'acteurs, des professeurs d'université aux militants de base. La dernière fois que les femmes camerounaises se sont engagées auprès des institutions internationales au nom de leur pays, c'était au moment de l'indépendance, il y a 60 ans. Elles ont franchi une étape importante. Il reste à voir si les institutions internationales agiront dans l'intérêt du peuple camerounais comme le demandent ces femmes.

Lettre ouverte à Mme la Directrice du FMI

Chère Directrice Générale Kristalina Georgieva,

Nous vous écrivons en tant que femmes leaders de divers secteurs et régions du Cameroun. Madame Georgieva, plusieurs d'entre nous participent régulièrement à des campagnes internationales pour que des femmes dirigent les institutions les plus importantes de notre monde. Aussi, c'est avec un grand intérêt que nous avons accueilli votre nomination à la tête du FMI, à la suite de Madame Lagarde.

Notre combat pour l'équité entre les sexes aux plus hauts niveaux de leadership ne vise pas seulement une meilleure représentation des femmes, loin de là. Nous souhaitons surtout voir advenir des dirigeantes engagées pour une transformation de la gouvernance mondiale caractérisée par : la mise des intérêts des citoyens au centre des décisions, la responsabilité, la transparence et la justice sociale. C’est en tant que citoyennes engagées, et Femmes leaders, que nous vous écrivons aujourd’hui.

Nous sommes très préoccupées par la gouvernance financière du Cameroun et plus particulièrement par sa relation avec le FMI. La Facilité Élargie de Crédit (FEC) de 666,2 millions de dollars accordée au Cameroun le 26 juin 2017 a permis à notre pays de se maintenir à flot. Cependant, elle a coïncidé avec une période marquée par :

Des scandales de détournement de milliards de FCFA dans la construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations ;

De multiples fronts de conflits violents au Cameroun, notamment dans les régions de l’Extrême- Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

De nombreux faits nous amènent à penser que les prêts accordés par le FMI, qui seront remboursés par les citoyens et citoyennes camerounais.es, sont détournés et utilisés pour l’achat des armes qui tuent ces même camerounais.es. Pour accéder à la Facilité de Crédit Rapide (FCR) accordée au Cameroun en mai 2020, le Ministre des Finances du Cameroun a pris l'engagement suivant dans sa lettre d'intention du 28 avril 2020 : "l'application stricte des procédures et contrôles budgétaires prévus par les lois susmentionnées. En outre, nous nous engageons à publier un rapport semestriel sur les dépenses liées à COVID-19."

Mme Georgieva, de toute évidence, le Ministre des Finances et le gouvernement du Cameroun n'ont pas respecté cet engagement envers le FMI. Pis encore, ils n'ont pas respecté leur contrat de gestion avec le peuple camerounais. Des rapports réguliers sur les dépenses de la Facilité de Crédit Rapide n'ont pas été fournis à notre connaissance. Les procédures administratives du Gouvernement du Cameroun n'ont pas été respectées. Le premier rapport d'audit sur l'utilisation de ces fonds fait état de dépenses 20 fois supérieures aux provisions pour de multiples lignes budgétaires, de sur tarification du double au quintuple, de contrats attribués à des fournisseurs non agréés et à des fournisseurs ayant des liens familiaux avec des personnels de ministères, de paiements en espèces en violation des procédures administratives, etc.

Des camerounais.es sont mort.es du Covid-19 parce que les tests n'étaient pas disponibles, parce que l'oxygène n'était pas disponible ou parce que les équipements de protection individuelle n'étaient pas disponibles. Il est pour nous incompréhensible que de l'argent emprunté au FMI, précisément pour aider à lutter contre la Covid-19 ait été détourné et volé ! Mme Georgieva, le Cameroun, comme la plupart des pays du monde, est sous le choc de la Covid-19. Notre population a désespérément besoin d'aide pour les soins de santé ainsi que pour faire face aux turbulences économiques. Il est probable que le Cameroun ait besoin d'un ou plusieurs prêts du FMI.

Cependant, avant tout nouveau versement de fonds, il est impératif que les fonds gérés par le gouvernement actuel du Cameroun dans le cadre de la FEC de 2017 à 2020, ainsi que ceux gérés dans le cadre de la FCR en 2020, soient audités et entièrement comptabilisés. Toutes les personnes jugées responsables de détournement et de vol de fonds appartenant au peuple camerounais doivent subir toutes les conséquences prévues par les lois en vigueur et ne peuvent en aucun cas être chargées de gérer des fonds supplémentaires. La demande que nous vous adressons est simple : Ne pas verser de fonds supplémentaires au gouvernement actuel du Cameroun, tant que les deux conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Nous tenons à rappeler que le FMI n'est pas en partenariat avec un groupe d'individus, mais avec la nation camerounaise.

C'est nous, citoyen·nes camerounais·es qui rembourserons ces prêts. Nous vous demandons donc de ne pas engager de nouveaux contrats avec des individus qui, au nom de l’État du Cameroun, n'ont pas respecté les engagements pris envers le FMI ou les règles les plus élémentaires de la gestion des finances publiques, ce à quoi ils sont légalement tenues. Les Camerounaises et Camerounais sont confronté·es à la guerre, aux déplacements de population, à l'extrême pauvreté et à une grave pénurie de services de base tels que l'eau, l'électricité, les emplois, les routes, les hôpitaux et les écoles. Pourtant, comme vous le savez, notre pays a le potentiel économique pour fournir tout cela et plus encore. En tant que citoyennes engagées et femmes leaders dans ce pays, nous travaillons avec ardeur, au péril même de notre sécurité et de nos vies pour changer cette situation.

Nous vous demandons de ne pas alourdir notre fardeau, en encourageant la course irresponsable vers un endettement destiné uniquement à enrichir les responsables gouvernementaux camerounais, lesquels ont emmené notre pays riche en ressources dans l’état de pauvreté actuel, du fait de leur gestion délétère des fonds publics. Ensemble, montrons au monde entier qu’une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes est non seulement un droit, mais aussi une opportunité de mettre en œuvre une puissance d’agir réellement transformatrice, caractérisée par une gouvernance juste et fondée sur la primauté des intérêts des êtres humains dont nous avons la charge. Sincèrement,