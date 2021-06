CAMEROUN :: Douala : Mbassa Ndinè fait le point sur sa tournée économique :: CAMEROON

Le Maire de la ville a réuni les hommes et femmes de médias de la capitale économique le mardi 1er juin dernier pour leur expliquer les contours de la tournée économique qu’il a entamé depuis quelques temps.

Douala est reconnue comme étant le poumon économique du Cameroun, ce poumon qui a été violemment frappé par la pandémie du Covid-19. À l’heure où on sort peu à peu de cette pandémie, le Maire de la ville a trouvé de bon ton d’aller auprès de ces partenaires de choix de la ville que sont les entreprises pour s’enquérir de leurs besoins et de leurs attentes dans la perspective de l’après Covid-19.

C’est relativement satisfait que Roger Mbassa Ndinè sort de cette première phase de sa tournée économique. Une tournée qui l’a conduit dans une demi-douzaine d’entreprises à savoir : la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, Bocom pétroleum S.A, Tractafric Equipement.

Il faut dire que ce périple du premier magistrat de la ville, très bien accueilli par les entreprises, a permis à ces dernières de s’exprimer sur leurs besoins et attentes en vue d’être compétitives dans les prochaines semaines. Les problèmes prioritaires de celle-ci étant en les routes, l’éclairage public, l’assainissement en cette période de pluies. Aussi, ont elles exprimé leur volonté de participer aux grands projets d’investissement de la ville et autres projets d’investissement de proximité tels que des travaux à hautes intensités de main d’œuvre pour le curage des drains et autres caniveaux.

De son côté , Roger Mbassa Ndinè a apporté quelques réponses à certaines de leurs préoccupations sur l’aménagement de certains carrefours comme le carrefour Ndokoti. À la question de savoir qu’est-ce que la mairie de la ville entend faire dans ce carrefour, par lequel transite les populations des arrondissements de Douala 5ème et Douala 3ème et qui préoccupe les opérateurs économiques. Le premier magistrat de la ville a annoncé construction d’une ligne de transport de masse dédiée aux bus rapides qui ira du carrefour Douane au carrefour Yassa, soit un tronçon de 28 km financé par la Banque mondiale. Les études de réalisation sont en cours a-t-on appris. L’accent a également été mis sur l’accélération du processus d’investissement parce qu’elle représente la clé de la croissance urbaine, la résorption du chômage jeune, insiste Roger Mbassa Ndinè. Cela passe alors par l’accélération de la délivrance des actes d’urbanisme qui demeure un obstacle.

Il paraît donc évident que Pour être compétitives, les entreprises de la ville de Douala ont besoin des routes bitumées pour permettre l’évacuation rapide de leurs produits. Le maire a promis les y accompagner à travers l’aménagement de la voirie et l’électrification de la ville. Aussi entend-il poursuivre la mise en œuvre du plan directeur de la ville .