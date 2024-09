FRANCE :: Louis Lopez répondra-t-il aux ambitions de Mason Ewing de faire briller le Cameroun?

Séduit par la musique et la cuisine camerounaise, notamment le ndolé qu’il affectionne particulièrement, Louis Lopez a hâte de fouler le sol camerounais pour le démarrage effectif du film Coup de Foudre à Kribi 2.0, qui a su résister à la tempête depuis le lancement du premier casting à Yaoundé.



Né le 9 avril 2004 à Lyon, il a toujours évolué dans un cocon familial empreint de bonheur. Depuis sa plus tendre enfance, sa passion indéfectible pour le basket a illuminé son quotidien. À l'aube de ses 18 ans, muni de son baccalauréat, il opta pour un BTS en management. Sur les conseils avisés de son entourage, il choisit finalement de tracer sa route dans le monde artistique.

Devenu un passionné du Cameroun depuis sa rencontre avec Mason Ewing, ce génie prolifique qui, depuis Los Angeles, ne cesse d’élargir sa holding, Louis Lopez jouera le rôle de Christopher Martel aux côtés de Baba Wild (Jessy Grou), Zacharie Malek (Martin Grou), et bien d’autres.

Le 18 mars 2019, dans le célèbre journal Le Parisien, le journaliste Alexandre Arlot publiait un article révélant les intentions de Mason Ewing engagé dans le tournage de son premier long-métrage Coup de Foudre à Yaoundé. Cinq ans après le démarrage de son film, l’homme qui vise un Oscar avec un film africain ne cesse de déclarer : « Je veux montrer aux Blancs que l’Afrique, ce n’est pas que la guerre ou la misère. Ce sont aussi des lieux magnifiques remplis de richesse. »



Ayant récemment obtenu son BTS, Louis Lopez rêvait d’un destin sur un terrain de basketball, mais il va se retrouver sur un podium de mannequin à Los Angeles courant 2025, où il fera briller l’image du Cameroun lors du très attendu défilé « Revenge » à Los Angeles.

Cet événement marquera le retour du styliste Mason Ewing à Los Angeles et présentera aux États-Unis la marque Madison Color, pionnière dans l’inclusion du braille sur les vêtements.



Ayant passé une partie de sa vie en France, Mason Ewing vit désormais à Los Angeles où il côtoie des célébrités du monde du cinéma. Il s’est entouré de jeunes comédiens français pleins de talents, mais nourrit un seul rêve, utiliser tous ses atouts pour faire briller le Cameroun. Il n’a jamais cessé de le dire : à travers le cinéma et la musique, l’Afrique peut conquérir le monde et imposer sa vision. « Les USA n’ont pas de ministère de la Culture, mais imposent le made in America à travers le monde », conclut-il.