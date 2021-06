CAMEROUN :: Vigilantisme et Plaisir de punition à Yaoundé :: CAMEROON

À propos du déni ritualisé des emprisonnements politiques au Cameroun par les dignitaires de la dictature camerounaise et leurs suppôts de l’opposition alimentaire...

Il faudrait effectivement suggérer au dernier en date sur Club d'Élites (Vision 4, dimanche 31 mai 2021), M. Anicet Ekane, de séjourner une fois de plus à Kondengui, comme ont eu à le faire certains vrais opposants notamment Maurice Kamto, Valsero, Albert Dzongang, Alain Fogue, Bibou Nissack..ou les regrettés grands serviteurs de l’État Henri Engoulou, Boto'o A Ngone, Jérôme Mendouga, Gervais Mendo Ze...et même des détenus de longue date séjournant de manière arbitraire comme Jean Marie Atangana Mebara, Urbain Olanguena Awono et j'en passe ...Il verra alors combien ce mouroir carcéral est plus luxueux qu'un certain palace genevois pour ces prisonniers politiques.

À force de consommer de l'huile de sardine, nombre de ces opposants alimentaires de la dictature de Yaoundé ont perdu tout sens de la raison, et sont devenus de vulgaires crapules cyniques et cruelles.

Au CL2P, nous connaissons M. Ekane comme un partisan dit opposant endoctriné, à l’image de beaucoup de Camerounais ordinaires malheureusement, qui de manière intéressée soutiennent publiquement la justice sommaire et expéditive en vigueur dans ce pa, spécialisée dans des expéditions punitives et spectaculaires, qui leur procure un plaisir quasi jouissif lorsqu’ils témoignent leur adhésion à cette punition rituelle voulue perpétuelle telle qu’elle est ainsi appliquée par le régime de Yaoundé contre les parias de sa dictature intégrale.

Fondamentalement, ce type de lynchage brise la chaîne appropriée de la justice officielle pour se transformer en une justice rapide et sommaire, où les juges et les bourreaux sont confondus, puis les citoyens ordinaires transformés en justiciers hors de la loi enfreignant l'ordre judiciaire approprié au nom de la loi elle-même. Ainsi s'opère l'imposition d'une justice dite populaire qui n'est pas seulement un chaos judiciaire, mais le reflet d'une société déchaînée et chaotique. Et la normalisation du despotisme légal et de la guerre civile où chaque Camerounais est une victime potentielle de la violence aveugle du régime, y compris M. Ekane lui-même.

En conséquence la banalisation du mal et d’un imaginaire d'une justice rédemptrice fondée sur un idéal d'épuration ethnofasciste et violente de la société.

Elle s’abat donc, non pas sur des pommes pourries du système crapuleux, mais les personnes perçues comme une menace pour sa survie, transformées en boucs émissaires dans une atmosphère d'insécurité entretenue, où l'État néolibéral cesse d'exercer sa fonction sociale réduite au strict minimum pour s’adonner uniquement à des activités de surveillance, de contrôle et de répression sauvage.

Le but ici est d'empêcher absolument aux gens ordinaires de penser, en maintenant en permanence sur la société le spectre de la guerre civile et d’une menace venue des ennemis désignés de l’intérieur.

Nous lançons à nouveau cet appel à la responsabilité de chacun de nous, afin de mettre fin à cette culture politique de la peur et de la violence où personne n'est libre et ne sera réellement libre tant qu'il y aura des prisonniers politiques dans ce pays.