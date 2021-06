CAMEROUN :: UN GREFFIER MEURT SAUVAGEMENT POIGNARDE PAR SON AMANTE, EPOUSE D'UN MILITAIRE :: CAMEROON

Meurtre du greffier Nanga Aristide François le film du drame.

C'est une histoire d'amour qui dure depuis deux ans entre le jeune Nanga Aristide François, 32 ans originaire de l'Est département du haut nyong arrondissement de Ndoumé célibataire sans enfant et de Tegah Clarisse Nam âgé de 27 ans né à Wum région du Nord ouest mère de deux enfants et épouse d'un militaire du Bir en service à Bamenda.

"Le jeune Nanga Aristide François a été poignardé le dimanche soir dans son domicile au quartier 3 kilombo à la suite d'une rude bagarre entre lui et sa dulcinée.

La cause de la bagarre serait une discorde survenue à la suite de l'intention de la jeune Tegah Clarisse Nam de mettre un terme à leur relation parceque dit-elle, elle veut retourner avec son mari.

N'étant pas d'accord, de cette décision, Me Nanga va jeter les effets rescapés de sa copine dehors, puisqu'ils ne vivaient pas en plein temps ensemble. Au moment où cette dernière voulait rentrer dans la maison de son copain pour récupérer le reste de ses effets, l'accès lui est interdit par son copain.

En ce moment il y a déjà des éclats de voix entre les deux, c'est ainsi qu'une bagarre va se déclencher.

Les tourtereaux vont bien se frapper dessus jusqu'à ce que le pire arrive. Clarisse va poignarder au ventre de plusieurs coups de poignards son chéri. Celui-ci aussi va défigurer sa dulcinée. Son visage témoigne d'ailleurs de la violence des coups de poings. Admis dans les services d'urgence de l'hôpital régional de Nkongsamba dimanche 30 mai 2021, c'est seulement ce matin du mardi 1 juin 2021, qu'il sera admis en salle d'opération vers 9 heure. C'est quand il a été déposé sur la table de l'opération, qu'il va décéder.

Comment depuis dimanche que quelqu'un est en état de détresse, qu'il est admis mardi matin ?

Il se trouve que, Nanga Aristide François appartient à un groupe sanguin très rare. Il s'agit du groupe sanguin 0 rhésus négatif. Faute d'avoir cherché partout, y compris l'alerte lancée sur les réseaux sociaux par sa famille, on a pas pu trouvé son groupe sanguin.

Sur ce point, la faute pourrait être jeté totalement sur le personnel de l'hôpital régional de Nkongsamba. Sa maman qui est arrivée dans la nuit du 31 mai à Nkongsamba pour porter secours à son fils, a vu son enfant mourir entre ses mains.

Sa dépouille a été placée à la morgue de l'hôpital régional de Nkongsamba en présence du sous-préfet du 2eme arrondissement, les procureurs de grande et première instance de Nkongsamba, les forces de sécurité et de défense et certains membres de la famille du défunt.

Alors que sa copine quant à elle est interné à l'hôpital régional de Nkongsamba où elle suit les soins intensifs. Cependant une enquête est en cours au niveau du commissariat central de Nkongsamba diligentée par le commissaire de police NGuionza Nyobe chef de groupement des affaires judiciaires du commissariat central de Nkongsamba.