UN INGENIEUR CAMEROUNAIS SE REVELE AUX YEUX DU MONDE A TRAVERS SON INVENTION

Yves Stéphane KAMDEM, ingénieur polytechnicien spécialisé en génie mécanique invente un dispositif de facilitation de la mobilité verticale des personnes et des biens.

Il s’agit d’un dispositif mécanique qui devra jouer le même rôle qu’un ascenseur en ce sens que l’objectif premier est de vous faciliter le trafic en évitant le stress des escaliers. Il vous suffira juste de monter sur ce dispositif, et son rôle sera de vous conduire jusqu’à l’étage sollicité.

Ce dispositif révolutionnaire, d’une maintenance assez simple, serait alors d’une importance capitale dans un environnement ou la plus part des constructions se font en hauteur. Le transport des personnes et même des biens pourront se faire désormais en toute quiétude. C’est donc dire que le cauchemar de gravir des marches des constructions hautes seront bientôt une page du passé.

PLUS-VALUE DE L’INVENTION

Le dispositif de facilitation de la mobilité verticale des personnes et des biens comme son nom l’indique est une solution simple utilisable dans nos différentes activités quotidiennes. Il s’agit d’un jeu de goulottes et de poulies qui peuvent porter des charges dans des positions différentes. Cette invention d’Yves Stéphane KAMDEM en elle-même est une plateforme glissante au-dessus de l’escalier à l’aide d’une goulotte et une corde métallique lié à la plateforme. Il vient résoudre les difficultés liées au transport des biens et même des personnes c’est-à-dire qu’il vous facilite la monté des escaliers.

Cette révolution de l’inventeur Yves Stéphane KAMDEM a d’ailleurs fait l’objet d’un brevet d’invention obtenu sous le numéro 21287 et dont les effets pourront être produits dans chacun des 17 pays des Etats membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

A PROPOS DE YVES STEPHANE KAMDEM

Yves Stéphane KAMDEM après l’obtention de son GCE Advanced Level à sacré heart college of Bamenda, a passé le concours d’entrée à l’Ecole Nationale Supérieur Polytechnique de Yaoundé ou après cinq années d’étude il obtient son diplôme d’Ingénieur de concepteur en génie mécanique.

D’étudiant brillant à diplômé ambitieux et talentueux, il va aussitôt être recruté au sein de l’entreprise SLB anciennement Schlumberger qui est une multinationale française de services et équipements pétroliers. Il va travailler dans la sous-région Afrique centrale notamment au Nigéria, au Gabon, au Congo, au Tchad et principalement au Cameroun. Et depuis bientôt 2 ans, le jeune inventeur a été déployé au pays de l’oncle Sam (USA) où il réside dans la ville de Houston.