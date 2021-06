CAMEROUN :: Assemblée nationale : Les députés parleront des coupures d'électricité et des titres fonciers :: CAMEROON

Convoqué pour le mardi 8 juin prochain, la question foncière et les coupures récurrentes de l’énergie électrique au Cameroun feront l’objet des séances plénières spéciales.

Les coupures d’énergie électrique sont le lot quotidien des Camerounais. Les poissonneries, les vendeurs des produits laitiers, les entreprises et les ménages en paient un lourd tribut. Les produits pourrissent dans les réfrigérateurs créant un manque à gagner colossal. Une situation désespérante qui ne pourraient attirer les investisseurs car l’énergie est au coeur de toute production industrielle. Personne n’est à l’abri. Les barrages construits ou en construction peinent à satisfaire la demande sans cesse croissante. Les députés vont se pencher sur cette question ô combien importante au cours de la session de juin qui s’ouvre mardi prochain.

Les parlementaires tenteront de trouver des moyens pour combler les gaps observés jusqu’ici afin de rassurer les populations, investisseurs et dynamiser le secteur économique tout en préservant la cohésion sociale. Au-delà de la question de coupure d’énergie, la question foncière fera également l’objet d’une attention particulière des membres de la chambre basse. C’est une question très sensible ; il faudra trouver des voies et moyens pour préserver des crises foncières latentes car des plaintes moussent au quotidien.

La crise anglophone

Au-delà de ces grandes questions qui feront l’objet des sessions plénières spéciales, des projets de lois seront également soumis en étude notamment le projet de loi de finance rectificative suite à l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2021 prise par le président de la république le 26 mai 2021.

Le grand inconnu reste le débat autour de la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud- Ouest. Au cours d’une rencontre de concertation avec les hommes de médias le 01 juin, le Secrétaire général de l’Assemblée nationale, Gaston Komba, n’en n’a pas fait cas au moment de présenter quelques grands axes de la session à venir. Pourtant, le 09 avril, à la clôture de la session de mars, le débat sur la crise dans les régions du Nord- Ouest et Sud-Ouest, lors de la session de juin était sur les lèvres de nombreux députés. « On s’est toujours battu pour un débat sur la crise. Cela a été acté et cette question pourrait être inscrite à l’ordre du jour lors de la session de juin. Je pense qu’on reviendra sur cette question en juin et sur le débat d’orientation budgétaire », soulignait l’honorable Joshua Osih du Sdf.

Adamou Koupit de l’Udc nourrissait d’ailleurs de grands espoirs : « On n’a pas parlé de la crise anglophone. La promesse a été solennellement donnée à la clôture de la session. Il y aura une plénière spéciale à la prochaine session. Nous avons souhaité cela de nos forces. Nous attendons la session de juin ».