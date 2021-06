CAMEROUN :: Scandale de la Gestion des fonds covid19 : Le ministre René Sadi en sapeur pompier :: CAMEROON

Le rapport de la chambre des comptes de la cours suprême sur la gestion des fonds Covid19 continue à faire des vagues. Le gouvernement de la République fortement indexé est en ébullition. Entre accusations et contre accusations, manœuvres de diversion, le dilatoire et manipulations diverses, les choses semblent aller dans tous les sens.

Une partie de l’opinion demande la démission pure et simple du gouvernement. Face à cet imbroglio au sommet de l’Etat, René Sadi, ministre de la communication et porte parole du gouvernement est monté au créneau pour calmer les ardeurs. Il a brandi le principe de la présomption d’innocence et appelle à plus de retenue. Par ailleurs, il invite les journalistes à plus de responsabilité.

Pour que nul n’en ignore, nous proposons ici l’intégralité de ce communique du ministre de la communication.