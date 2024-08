ESPAGNE :: Valencia se déplace sur la pelouse du RC Celta De Vigo pour la 2ème journée de Liga :: SPAIN

Le temps sera très envieux et reluisant sur les terrains espagnols lors de la 2ème journée de LA LIGA où de belles affiches nous attendent pour ce début de championnat. Une journée qui portera certainement de bons fruits si l'on s'en tient aux forces en présence et surtout de l'enjeu de chaque rencontre après une dernière saison pas du tout satisfaisante.

Dans le duel RC CELTA DE VIGO – VALENCIA CF saisissez cette aubaine pour rendre cette fin de semaine meilleure que les autres. Une rencontre qui tiendra toutes ses promesses au regard des forces en présence et au vu de leurs derniers résultats. Jouant à domicile avec sa cote de 2.02, RC CELTA DE VIGO premier au classement part avec un avantage pour damer le pion à son adversaire qui n'est pas un enfant de cœur en faisant la différence sur le terrain et réaliser un bon résultat pour obtenir les trois points mis en jeu ce qui lui permettra de marquer son entame de la plus des manières. C'est donc une autre belle opportunité pour les joueurs du CELTA DE VIGO de commencer leur saison avec un bon résultat et se mettre confiance pour la suite du championnat qui ne s'annonce pas vraiment facile. Mais il faudra faire attention à VALENCIA CF vingtième et dernier au classement avec sa cote de 3.57 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser sur le terrain en faisant un match comme à son habitude pour avoir le résultat et éviter de se faire battre par son vis-à-vis et sortir de ce bourbier. Cette autre journée donnera le ton aux uns et aux autres de poser les jalons de leurs ambitions pour cette nouvelle bataille.

