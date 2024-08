BELGIQUE :: Passy La Noblesse et la tradition incarnée dans toute sa splendeur :: BELGIUM

Passy La Noblesse, cette âme noble marquée par une tradition incarnée dans toute sa splendeur, s'apprête à offrir un moment d'évasion et de communion qui résonnera longtemps dans les cœurs. Du vendredi 4 au samedi 5 octobre 2024, la Belgique sera l'écrin d'une célébration majestueuse : le Festival des Arts et de la Culture Africaine. Pour la troisième fois, Bruxelles se parera des couleurs et des rythmes de l'Afrique, guidée par l'inspiration de Passy La Noblesse, qui a su faire de l'art non seulement sa passion mais aussi sa raison d'exister.

Pendant tout un week-end, l'art et la culture s'entrelaceront dans un dialogue profond, une quête partagée pour préserver et magnifier ce patrimoine précieux. FESTAFRIC est bien plus qu'un événement ; c'est un sanctuaire où les âmes se rencontrent, renouant avec les traditions ancestrales, ressuscitant des fragments de nous-mêmes trop souvent oubliés. Loin de nos terres d'origine, mais si proches de notre essence, cet instant suspendu nous rappellera ce que nous avons de plus cher : notre identité culturelle.

Les 4 et 5 octobre 2024, Bruxelles vous ouvre grand ses bras pour vous transporter dans un rêve éveillé, un rêve où l'Afrique danse au rythme de nos cœurs. Sur scène, des artistes d'exception – BISSI MAG, Pierre DIDI TCHAKOUNTE, TIESCO LE SULTAN – et bien sûr, Passy La Noblesse, reine incontestée de ce week-end enchanteur, insuffleront à vos soirées une magie inoubliable. Aux platines, l'incomparable Willy MIX prendra les rênes pour vous entraîner dans une danse sans fin, jusqu'au lever du jour.

Les éditions Sopieprod de Paris seront également de la fête, afin de capturer chaque moment avec une qualité inégalée, pour que ces souvenirs restent gravés à jamais. Ce rendez-vous culturel, renouvelé année après année, porte en lui l'espoir d'un avenir radieux pour notre patrimoine traditionnel, un avenir où l'art et la culture continueront de briller de mille feux.