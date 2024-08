JO Paris 2024:Le Cameroun retourne avec une médaille en pain sardine :: CAMEROON

Je l'avais prédit dans l'un de mes post, deux semaines avant le début des jeux olympiques de Paris 2024. Les Moudjahid haineux du RDPC m'avaient traités de tous les noms d'oiseaux.

Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Et pourquoi ? L’Afrique a remporté 39 médailles aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ces médailles ont été remportées par 12 pays africains parmi lesquels ne figure pas le Cameroun.

Malgré la délégation faible de 6 ou 8 athlètes du Cameroun, les représentants camerounais ont peiné à performer.

Ces résultats traduisent l’échec d’une politique sportive et d’une vision à long terme. Souvent, les athlètes camerounais se trouvent confrontés à des obstacles majeurs qui compliquent leur préparation : infrastructures inadéquates, manque de compétition,équipements insuffisants, manque de la prise en charge des athlètes etc.. La plupart d’entre eux, s’entraine dans des conditions précaires, avec des stades fermés ou obsolètes et un accès limité à des installations modernes.

Cette situation fait qu’à l’approche des compétitions, les athlètes sont parfois obligés de quémander pour financer leur participation alors que ces derniers représentent leurs pays.

Cette situation pousse certains sportifs à quitter leur pays d’origine pour s’entraîner à l’étranger, où ils bénéficient de meilleures infrastructures et de compétitions régulières.

Pour ceux qui ont la chance d’avoir une bourse, tout en sachant que celle-ci est versée de manière aléatoire, jonglent entre le travail et entraînement pour financer leurs stages et compétitions internationales.

Ce manquement de volonté de la part des autorités camerounaises contraste avec les sommes astronomiques versées à la délégation astronomique qui accompagne les athlètes à une compétition internationale.

Malgré cette attention particulière, les résultats ne sont jamais là dans les compétitions internationales, contrairement aux disciplines négligées. Mais ce n’est pas grave, dira-t-on,. L’essentiel, c’est de participer aux Jeux olympiques.