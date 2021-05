CAMEROUN :: Startimes casse les prix pour sa campagne « c’est le moment » avant l’Euro 2020 :: CAMEROON

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique StarTimes lance le 10 mai une campagne de promotion intitulée « C'est le moment » qui voit le prix du kit décodeur complet passer à seulement 1.000FCFA.

Du 10 mai au 10 juin, le kit décodeur incluant décodeur et antenne parabole de StarTimes baisse de ̶5̶0̶0̶0̶ ̶F̶c̶f̶a̶ à 1.000 FCFA.

Cette promotion a été lancée dans un objectif double.

Tout d’abord, acter le retour des décodeurs StarTimes qui étaient en rupture de stock ces dernières semaines en raison de la pandémie.

« Nous avons dû faire patienter de nombreux Camerounais qui réclamaient leur décodeur StarTimes. Pour les remercier de leur confiance, nous avons décidé de diminuer le prix des kits afin qu’ils puissent en profiter sans plus attendre, » explique Hervé Fabien MABOM, Manager Marketing et Communication de StarTimes.

Ensuite, permettre aux populations camerounaises de profiter de la grande fête du football qu’est l’Euro 2020.

« Les fans de football ont dû payer des sommes importantes pour regarder les grandes compétitions par le passé. Nous sommes conscients des épreuves qu’ils ont traversées durant l’année passée, la pandémie de COVID-19 a été dure pour nous tous. A StarTimes, nous voulons garantir que personne ne soit exclu de cette grande fête de football. »

L’Euro 2020 se tiendra du 11 juin au 11 juillet. Ses 51 matchs seront diffusés en direct, en haute définition (HD), en français et en anglais sur les chaînes sport de StarTimes ainsi que sur l’application de streaming StarTimes ON.

En plus de l’Euro 2020, StarTimes diffuse de grandes compétitions de football à l’image de La Liga et de la Bundesliga, des coupes d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, de la Ligue Europa ainsi que du récent CHAN.

En dehors du sport, les bouquets StarTimes offrent des programmes destinés à toute la famille avec six chaînes de télénovelas, une profusion de chaînes pour enfants les plus grandes chaînes d’information et de documentaires, ainsi que le meilleur du cinéma international et africain, de la musique et des chaînes religieuses.

« Nos bouquets sont conçus à destination des familles, afin que chacun des membres de la famille, homme ou femme, adulte ou enfant, francophone ou anglophone, puisse retrouver ses programmes préférés. Avec cette promotion, nous voulons donner l’occasion aux familles camerounaises de tester nos offres et de se rendre compte par elles-mêmes de leur richesse et variété sans que cela ne pèse sur leurs finances. »

Leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes est présent dans plus de 30 pays du continent où il compte 13 millions d’abonnés. L’opérateur a fait ses débuts au Cameroun en janvier 2020 et entend devenir à travers cette nouvelle campagne l’un des acteurs majeurs du secteur de la télévision dans le pays.

Contacts: 654.800.800 / 655.111.111 / 653.500.800