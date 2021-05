Coup de gueule : Célestin Djamen fait le procès de Survie Cameroun :: CAMEROON

Le président de l’Alliance patriotique et Républicaine (Apar), souligne par ailleurs qu’il ne servait à rien de nommer Penda Ekoka comme gestionnaire de cette initiative alors qu’il y avait un vrai ordonnateur.

Réagissant sur la fameuse histoire Survie Cameroun qui anime les débats depuis un certain temps au Cameroun, Célestin Djamen, le président de l’Alliance patriotique et républicaine(Apar), évoque la question de la moralité en politique dans notre pays. « Moralité publique. Décrions les actes pas les individus. Même en admettant la pseudo-explication du bug informatique et la panne du convertisseur de devises, la question essentielle demeure: a-t-on retrouvé la somme manquante ? Où sont passés les 217.000.000 Fcfa ? », écrit l’homme politique dans une sortie hier mercredi 5 mai 2021. Par la suite, il dénonce la situation dont est victime Penda Ekoka en ce moment.

« De nombreuses questions me taraudent l’esprit par ricochet: Pourquoi avoir sollicité ou « nommé » Christian Penda Ekoka comme gestionnaire du Scsi alors qu’il y avait déjà un vrai patron, l’argentier en chef et patron du Mrc-Europe Henri Djoko ? Le gap de 330.000 € n’est-il pas sous-estimé sinon comment comprendre que monsieur Djoko refuse l’accès de la Plateforme technologique à Christian Penda, président ou dindon de la farce du Scsi, afin de connaitre le vrai montant de la collecte avant sa nomination ? », ajoute-t-il.

« Les détournements de fonds issus d’une collecte faisant appel au Public ne sont-ils pas assimilables au détournement de fonds publics? Si oui une action judiciaire est-elle envisageable ? Des responsables politiques à la moralité douteuse méritent-ils la confiance du Peuple? Les escrocs politiques, du pouvoir, comme de l’opposition ou de la présumée opposition ont-ils droit de cité ? On attend toujours l’audit, même dans 10 ans », a-t-il conclu.