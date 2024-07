AFRIQUE :: Partenariat : La liga et Activa désormais ensemble :: AFRICA

La Ligue espagnole de football professionnel et le groupe Activa un assureur panafricain de premier plan, ont signé un partenariat stratégique de sponsoring le 1er juillet 2024.

Les deux parties se sont engagées à collaborer pour trois saisons. La collaboration vise à renforcer l'engagement communautaire, à promouvoir l'inclusion financière et à favoriser le développement du sport à travers le continent africain.

Ce partenariat, à en croire les parties, reflète un désir mutuel de créer un impact positif qui s'étend au-delà du terrain de football. «Cette collaboration est fondée sur des valeurs communes d'excellence, d'engagement client et d'engagement communautaire. En intégrant notre expertise en matière d'assurance à la passion de Laliga pour le football, nous visons à créer des opportunités significatives pour nos communautés, en particulier en fournissant des solutions au marché de masse de l'Afrique. Nous sommes impatients de connaître un grand succès ensemble», a déclaré Jean Philippe Lowe, directeur général adjoint du groupe Activa, qui devient l'assureur panafricain partenaire officiel de la Laliga.

Les responsables de Laliga saluent à leur tour, cette collaboration. «Ensemble, nous souhaitons renforcer notre présence en Afrique subsaharienne et nous engager auprès des fans et des communautés», a déclaré Tresor Penku, directeur général de Laliga pour l'Afrique.

Fondé en 1998, Activa est un leader panafricain de l'assurance dont le siège social se trouve à Douala au Cameroun et qui est fortement présent en Afrique subsaharienne. Laliga quant à elle est le plus grand écosystème du football au monde qui comprend 20 clubs de football/ Sad dans Laliga Ea sports et 22 dans Laliga hypermotion.