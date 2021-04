CAMEROUN :: Stade Olembe : Encore 6,3 milliards Fcfa de plus pour accélérer la livraison en novembre prochain :: CAMEROON

«La mise en place d’un financement relais de 6,3 milliards Fcfa via la caisse autonome d’amortissement en vue de résorber une partie des créances dues aux sous-traitants. Ces fonds se trouvent aujourd’hui disponibles. » Ce sont les propos de Narcisse Mouelle Kombi, Ministre des sports et de l’éducation physique (Minsep) lors de la visite du chantier de construction du complexe sportif d’Olembé qui a eu lieu en après-midi du jeudi 29 avril dernier. Initié depuis 2015, le projet de construction dudit complexe sportif de 60 mille places qui était estimé à 163 milliards Fcfa, est en voie de réalisation en ce qui concerne la première phase du chantier consacrée au stade principal et deux stades annexes fonctionnels.

« Les solutions qui ont été trouvées tant au niveau local qu’internationale sont suffisamment rassurantes. Le complexe sportif d’Olembé ne connaitra plus de décélération ou de ralentissement dans le rythme des travaux. Il y aura une montée en puissance des travaux qui devront nous conduire à l’accomplissement heureux de ce chantier dans les délais convenus au mois de novembre [2021 Ndlr] », révèle le Minsep C’est donc pour l’entreprise Canadienne Magil, un coup de pouce qui arrive à point nommé. « Nous étions trop essoufflés financièrement, maintenant que le gouvernement a réinjecté de l’argent dans ce projet, les activités ont sereinement repris. Nous allons activer les travaux extérieurs : de façades que nous allons terminer en fin juillet.

À l’intérieur, les travaux sont également accélérés sur les hôtels et centre commerciale où les répartitions et carrelages sont en cours », explique un personnel de l’entreprise Magil chargé des travaux de construction En ce qui concerne les recommandations de la dernière visite, le président du Cocan Narcisse Mouelle Kombi déclare qu’elles ont un bon niveau d'exécution. Et à lui d’ajouter « Nous restons optimistes sur le fait que nous allons avoir la semaine prochaine, un très bon niveau d'évolution de la fonctionnalité et d’opérationnalité de cette infrastructure très importante ».