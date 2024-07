AFRIQUE :: Communiqué de presse: ESC Clermont Business school :: AFRICA

ESC Clermont Business School : L’Excellence Éducative au Cœur de l’Afrique – Une bourse éducative de 3900 euros à l’attention des étudiants inscrits originaires d’Afrique Marrakech, Maroc et Clermont-Ferrand, France – ESC Clermont Business School, une institution d’enseignement supérieur de renommée internationale, est fière d’annoncer son engagement envers les étudiants africains avec l’ouverture de son campus à Marrakech, Maroc.



Avec une bourse éducative de 3900 euros pour les étudiants inscrits originaires d’Afrique, ESC Clermont BS s’engage à offrir une éducation de qualité et accessible. La Business School accueille dans ses programmes les bacheliers et les étudiants ayant un bac +1, +2, ou +3, leur offrant une multitude de parcours éducatifs accrédités et reconnus par le Ministère français de l’enseignement supérieur, AACSB, EFMD, et AMBA.



Richard Soparnot, Directeur Général, exprime sa vision : “Notre objectif est de cultiver un environnement où les étudiants africains peuvent non seulement apprendre, mais aussi innover et devenir des leaders qui façonneront l’avenir de leur continent.”



François Perreault, Directeur du Campus de Marrakech, ajoute : “L’accessibilité est clé. Avec notre campus de Marrakech et la bourse dédiée, nous ouvrons les portes à un monde d’opportunités pour les étudiants africains.” ESC Clermont BS lance également le PGE Online, son nouveau programme Grande École

en ligne, permettant aux étudiants du monde entier, y compris d’Afrique, de bénéficier d’une formation de qualité à distance.



À propos de ESC Clermont Business School : Fondée en 1919, ESC Clermont BS est une institution triplement accréditée (AACSB, EFMD, AMBA), offrant des programmes d’excellence à ses étudiants. Avec un réseau de diplômés influents et des partenariats internationaux, ESC Clermont BS est un acteur clé dans le paysage éducatif mondial.



Contact:

Inaya Koffi

Communication Specialist

Email : acceuil@ma-business-school.com

Téléphone : +237 688 31 04 90

Site web : www.ma-business-school.com